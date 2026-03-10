चिपळूण ः वाशिष्ठीतील ८० हजार घनमीटर गाळ उपसा
चिपळूण ः वाशिष्ठी नदीतून गाळ उपसा करण्यात येत आहे.
वाशिष्ठी नदीतील गाळ पोकलेनद्वारे उपसला जात आहे.
वाशिष्ठीतून ८० हजार घनमीटर गाळ उपसा
जलसंपदा विभागाची माहिती; चिपळूण शहर पूरमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० : चिपळूण शहर पूरमुक्त करण्यासाठी यंदा वाशिष्ठी नदीतील गाळ उपसा मोहीम जलसंपदा विभागाकडून हाती घेतली आहे. बाजारपूल येथील गणेश विसर्जन घाट, गोवळकोट व पेठमाप येथे गाळ उपसा केला जात आहे. आतापर्यंत वाशिष्ठी नदीतून ८० हजार घनमीटर गाळ उपसा केल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
चिपळूण शहर व परिसरात २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक तसेच खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर वाशिष्ठी आणि शिव नदीतील गाळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गाळ उपशाला चालना मिळण्यासाठी नागरिकांच्या साथीने चिपळूण बचाव समितीने महिनाभर आंदोलन केले. महापुरानंतर चिपळूणमध्ये गाळ उपशासाठी पहिल्या वर्षी मोठी यंत्रणा कामाला लागली. सुमारे ८ लाख घनमीटर गाळ उपसा झाला. दुसऱ्याही वर्षी गाळ उपशाचे काम जोमाने सुरू राहिले. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत चिपळूणमधील यंत्रणा अन्यत्र हलवण्यात आली. परिणामी, संथ गतीने गाळ उपसा सुरू राहिला.
सध्या यांत्रिकी विभागाकडून ५ पोकलॅन आणि ११ डंपरच्या साहाय्याने गाळ उपसा केला जात आहे. शहरातील बाजारपूल येथील गणेश विसर्जन घाट, गोवळकोट आणि पेठमाप येथे गाळ उपशाचे काम सुरू आहे. काढलेला बहुतांशी गाळ हा खासगी जागेत टाकला जात आहे. ज्यांनी महसूल विभागाकडे रॉयल्टी भरली आहे, अशा व्यक्तींच्या जागेत गाळ टाकला जात आहे.
यापूर्वी शहर परिसरातील शासकीय जागेत हा गाळ टाकण्यात आला होता. चिपळूणमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने गाळ काढण्याचे काम सुरू राहिल्याने गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊन देखील पुराची समस्या जाणवली नव्हती. नलावडा बंधारा उभारण्यात आल्याने शहरात पाणी भरण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे जाणवले होते. त्यामुळे पावसाळा सुरू होईपर्यंत गाळ उपसा मोहीम सुरू राहणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
वाशिष्ठी नदीतील ८० हजार घनमीटर गाळ उपसा केला आहे. गणेश विसर्जन घाट, गोवळकोट आणि पेठमाप येथे गाळ उपसा केला जात आहे. यासाठी ५ पोकलॅन आणि ११ डंपर कार्यरत आहेत.
- विपुल खोत, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग
