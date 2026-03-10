जिल्हा परीषद आदर्श शाळा पुरस्कार जाहीर
१८ शाळांची निवड; शैक्षणिक व प्रशासकीय निकषांचा आधार
सकाळ वृत्तसेवा
देवरुख, ता. १० : रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या २०२५-२६ च्या ‘आदर्श शाळा’ पुरस्कारांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत १८ शाळांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नऊ कनिष्ठ प्राथमिक आणि नऊ वरिष्ठ प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
आदर्श शाळेची निवड करताना विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय निकषांचा आधार घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे शेकडा प्रमाण, सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, शैक्षणिक मार्गदर्शन, शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, शैक्षणिक उठाव, ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ (टप्पा क्र. २), शाळेतील नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि नवभारत साक्षरता अभियान यांमधील कामगिरी तपासण्यात आली.
या निवड समितीच्या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) नीलिमा नाईक, उपशिक्षणाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, स. रा. देसाई अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य विक्रांत रावराणे आणि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक माधव विश्वनाथ अंकलगे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपशिक्षणाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी सर्व मान्यवरांचे आभार मानले.
निवड झालेल्या शाळांची यादी
तालुका* कनिष्ठ प्राथमिक* वरिष्ठ प्राथमिक
मंडणगड* गांधी चौक शाळा* पालघर मराठी शाळा
दापोली* आंजर्ले नं. १* शिर्दे शाळा
खेड* आंबडस सोलकरवाडी* चिंचघर-दस्तुरी
चिपळूण* आंबतखोल तांबडवाडी* वालोटी नं. १
गुहागर* पाचेरीसडा नं. २* बरवेली नं. १
संगमेश्वर* तुरळ-सुवरेवाडी* गोठणे-पुनर्वसन हातीव
रत्नागिरी* नाखरे-भगवती नं. २* भोके-मायंगडेवाडी
लांजा* वेसुले* इसबली-सुतार
राजापूर* कोंडीवळे-गोतावडेवाडी* गोखले कन्या शाळा
