दाभोळे ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना कायद्याचे धडे
30052
दाभोळे ग्रामपंचायतीमध्ये
महिलांना कायद्याचे धडे
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १० ः दाभोळे (ता.देवगड) येथील प्रगती एज्युकेशनल गायडन्स असोसिएशन आणि ए. जे. वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दाभोळे ग्रामपंचायतीमध्ये आयोजित जागतिक महिला दिनामध्ये विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी प्रदीप कदम यांनी महिलांसाठी असलेले विविध कायदे याबाबत माहिती दिली.
महिला सक्षमीकरणात शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य, राजकीय आरक्षण आणि कायद्याद्वारे दिलेल्या संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मंचावर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रकाश पाटोदेकर, संस्थेच्या अध्यक्षा सानिका कदम, दाभोळे सरपंच श्रीकृष्ण अनभवणे, उपसरपंच प्राची बर्वे, पंचायत समिती सदस्या स्नेहा अनभवणे, ग्रामविकास अधिकारी पांडुरंग शेटगे, संस्था पदाधिकारी प्रज्ञा घाडी, स्मिता दाभोळकर, मिताली दाभोळकर, संचिता घाडी, अनुष्का नवलू, दीप्ती घाडी, संदिप तेली, दत्तात्रय घाडी, राज कदम, रविना घाडी, गार्गी चव्हाण, प्राची घाडी, चैताली घाडी आदी उपस्थित होते. नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्या स्नेहा अनभवणे, दाभोळे बौध्दवाडी अंगणवाडी सेविका रुपा चव्हाण, मदतनीस सुनिता अनभवणे यांचा भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. डॉ. पाटोदेकर यांनी शासन योजनांची माहिती दिली. दत्तात्रय घाडी यांनी सूत्रसंचालन केले.
-----------
30051
देवगड हायस्कूलमध्ये
किशोरी मेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १० ः येथील शेठ म. ग. हायस्कूलमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने किशोरी मेळावा घेण्यात आला. मेळाव्यात आठवी व नववीतील किशोरवयीन विद्यार्थिनींना विविध सामाजिक विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.
पोक्सो कायदा, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या विषयांवर मार्गदर्शन करताना मीनाक्षी नाईक यांनी मुलींचे हक्क, सुरक्षितता आणि कायद्याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मोबाईलचा गैरवापर व सायबर गुन्हे या विषयावर नंदिनी मुंडकर यांनी विद्यार्थिनींना मोबाईलचा योग्य वापर, त्याचे दुष्परिणाम आणि सावधगिरी याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी येथील पोलिस ठाण्याच्या सहायक निरीक्षक सुप्रिया बंगडे, प्रतिभा जाधव, गौरव एखंडे, विनायक धुरी यांच्यासह स्वरा कोयंडे, आफरीन पठाण उपस्थित होत्या. प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन करून आभार पर्यवेक्षिका निशा दहिबावकर यांनी मानले.
