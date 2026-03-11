रत्नागिरीत स्वाक्षरी अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ ः रोटरी क्लब रत्नागिरीतर्फे मराठी भाषा दिनानिमित्त राबवलेल्या स्वाक्षरी अभियानाला चांगला प्रतिसाद लाभला. मराठी भाषेचा गौरव व प्रसार करण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन केले होते.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे, नगरसेविका प्रीती सुर्वे व वर्षा ढेकणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी नगराध्यक्षा सुर्वे यांनी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा अभिमानाने वापर करण्याचे आवाहन केले. तसेच, रोटरीतील ५० वर्षांची उल्लेखनीय कारकीर्द पूर्ण केल्याबद्दल धरमसीभाई चौहान यांचा विशेष सन्मान नगराध्यक्षा सुर्वे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी अध्यक्ष प्रमोद कुलकर्णी, सचिव रोहित विरकर, खजिनदार स्वप्निल साळवी, धरमसीभाई चौहान, रूपेश पेडणेकर, नीलेश मुळे, धीरज वेल्हाळ, पवार साहेब, मंदार पवार, मकरंद भुरके, राजीव देवळे, केतन गांगण, वेदा मुकादम, सचिन मुकादम, राहुल पंडित यांच्यासह इतर सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या अभियानाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, कार्यक्रम आनंददायी वातावरणात पार पडला.