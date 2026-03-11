आमदार राणेंच्या वाढदिनानिमित्त सावंतवाडी येथे नाट्य महोत्सव
swt1115.jpg
30168
सावंतवाडी ः पत्रकार परिषदेत माहिती देताना संजू परब, अशोक दळवी व इतर.
आमदार राणेंच्या वाढदिनानिमित्त
सावंतवाडी येथे नाट्य महोत्सव
संजू परब ः रविवारपासून आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः शिवसेनेचे आमदार नीलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त संजू परब मित्रमंडळाकडून ट्रिकसीनयुक्त नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या नाट्य महोत्सवाचा शुभारंभ रविवारी (ता. १५) सायंकाळी ७ वाजता येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिवउद्यान येथे आमदार राणे यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी दिली. आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
श्री. परब म्हणाले, ‘‘१५ ते १७ मार्च कालावधीत सायंकाळी ७ वाजता भर्तरी पिंगळा, व्यंकट रमणा जय गोविंदा, जिव्हेश्वर आदी ट्रिकसीनयुक्त दशावतारी नाट्यप्रयोग सादर केले जाणार आहेत. माजी नगरसेवक गुरू मठकर यांच्या माध्यमातून सायकल वाटप आदी सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तीन दिवस सावंतवाडीत होणाऱ्या नाट्य महोत्सवाचा लाभ रसिकांनी घ्यावा, असे आवाहन श्री. परब यांनी केले. त्यांच्यासोबत शिवसेना नेते अशोक दळवी, प्रेमानंद देसाई, सुधा कवठणकर, झेवियर फर्नांडिस, क्लेटस फर्नांडिस, राकेश पवार आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.