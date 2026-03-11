कौटुंबिक जबाबदारीसोबत आरोग्यही जपा
डॉ. अनिल नेरुरकर ः तळेरेत महिला दिनी ‘जडणघडण’
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ११ ः ‘महिलांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळताना स्वतःच्या आरोग्याची आणि प्रगतीचीही काळजी घेतली पाहिजे. घरगुती स्तरावर छोटे व्यवसाय करताना त्याला व्यावसायिक शिस्त आणि स्वरूप दिल्यास महिला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील,’ असे प्रतिपादन डॉ. अनिल नेरुरकर यांनी केले.
येथे जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आयोजित ‘जडण घडण’ या विशेष कार्यक्रमात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. राधाबाई गुरव यांच्या उद्घाटन हस्ते झाले. यावेळी डॉ. नेरुरकर आणि श्रावणी मदभावे यांनी महिलांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिला व संस्थांना नारीशक्ती सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये रिया चव्हाण, रेश्मा फाटक, ममता माळी, देवकी तळेकर, मनस्वी तळेकर, अनुजा सुतार, सिद्धी साटम, पल्लवी पाटील, राधाबाई गुरव, श्रुती कल्याणकर, राखी महाडिक तसेच ‘महालक्ष्मी प्लाझा सखी’ आणि ‘शिवशक्ती महिला कबड्डी संघ, बुरंबावडे’ यांचा समावेश होता. यानिमित्त महिलांसाठी विविध खेळांचे आयोजन करण्यात आले. दैनंदिन धावपळीतून विरंगुळा मिळाल्याने हा कार्यक्रम सर्वांसाठी अविस्मरणीय ठरला. अनेक महिलांनी मनोगत व्यक्त करताना आपल्या आयुष्यातील जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. कार्यक्रमाला तळेरे परिसरातील महिलांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी डॉ. नेरुरकर, ‘अक्षरोत्सव’ परिवाराचे निकेत पावसकर, श्रावणी कॉम्प्युटरचे सतीश मदभावे, श्रावणी मदभावे, अनू मदभावे, संजय खानविलकर आणि इतर सदस्यांनी विशेष सहकार्य केले.
