ब्राह्मणदेवाच्या पालखीने काही मिनिटांत शोधली ''खूणा''
- rat११p७.jpg-
P२६O३०१६३
राजापूर ः खुणा काढण्यासाठी सतीचा मळा येथे नाचत असलेली श्री ब्राह्मणदेवाची पालखी
ब्राह्मणदेवाच्या पालखीने शोधली खुणा
सतीचा मळा येथील शिमगोत्सव; भाविकांची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः शहरानजीकच्या शीळ सतीचा मळा येथे गावकऱ्यांनी लपवून ठेवलेली ‘खुणा’ श्री देव ब्राह्मणदेवाच्या पालखीने अवघ्या काही मिनिटांत शोधून काढली. या वेळी या अनोख्या क्षणाचे साक्षीदार बनलेल्या शेकडो भाविकांनी श्री देव ब्राह्मणदेवाच्या नावाचा जयघोष केला.
कोकणात शिमगोत्सवानंतर खूणा घालण्याची प्रथा रूढ आहे. शिमगोत्सवात देवाचे कार्य कोणतीही चूक न होता निर्विघ्नपणे पार पडले की नाही, याची ग्रामदेवतेकडूनच खातरजमा करून घेण्यासाठी खुणा घालण्याची प्रथा आहे. शीळ येथील श्री देव ब्राह्मणदेव पावणादेवी देवस्थानच्यावतीने परंपरेने ही प्रथा जपली जात आहे. त्याप्रमाणे यावर्षीचा शिमगोत्सवाची सांगता झाल्यानंतर ही खुणा घालण्यात आली होती. त्याप्रमाणे शीळ येथे शिंपणे आणि रोमटाचा कार्यक्रम पार पडल्यावर सतीचा मळा येथे श्री ब्राह्मणदेवाची पालखी खुणा लपवलेल्या ठिकाणी वाजतगाजत आणण्यात आली. या ठिकाणी आल्यावर गावकर कृष्णा नागरेकर आणि मंडळींनी यथासांग गाऱ्हाणे घातल्यानंतर सकाळी ९ वाजून २३ मिनिटांनी ढोलताशाच्या गजरात पालखी नाचवण्यास सुरुवात करण्यात आली आणि अवघ्या काही मिनिटांत पालखी खुणेचा शोध घेऊ लागली. बरोबर ९.३५ मिनिटांनी पालखीने खुणेच्या ठिकाणी खूर मारत बैठक मारली आणि उपस्थित भाविकांनी श्री देव ब्राह्मणदेवाचा जयजयकार करत एकच जल्लोष केला. खुणेची प्रथा पाहण्यासाठी शीळ तसेच राजापूर शहर, गोठणे-दोनिवडे, उन्हाळे व तालुका परिसरातील ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती.
