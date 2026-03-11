गॅस नाही; हॉटेल चालवायची कशी?
कुडाळातील प्रश्न; व्यावसायिक सिलिंडरचे बुकिंग बंद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ : चार दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे बुकिंग अचानक बंद झाल्याने कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक आणि छोटे उद्योजक संतप्त झाले आहेत. याप्रश्नी व्यावसायिकांनी नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव यांची भेट घेऊन समस्या मांडली. ‘जर सिलिंडर मिळणार नसेल, तर पर्यटकांना जेवण कसे द्यायचे आणि कामगारांचे पगार कसे करायचे?’ असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
व्यावसायिकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना नायब तहसीलदार जाधव यांनी सांगितले, ‘व्यावसायिक सिलिंडरसंदर्भात शासनाकडून कोणतीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप प्राप्त झालेली नाहीत. सिलिंडर उपलब्ध नसल्याने नेमका काय तोडगा काढावा, याबाबत प्रशासकीय स्तरावर अद्याप संभ्रम कायम आहे. सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असून सध्या अनेक पर्यटकांनी हॉटेल बुकिंग करून ठेवले आहे. हॉटेलमध्ये पर्यटक मुक्कामाला असतानाच गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्याने व्यावसायिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. उद्यापासून हॉटेल बंद करण्याची वेळ आमच्यावर येणार आहे,’ असा इशाराही व्यावसायिकांनी दिला.
गॅस तुटवड्याचे हे संकट लवकर न सुटल्यास कुडाळसह संपूर्ण जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. निवेदन देतेवेळी रुपेश पावसकर, अमित सुकी, अवधूत शिरसाठ, संतोष शिरसाट, संजय भोगटे, नगरसेवक मंदार शिरसाठ, पंकज कामत, रत्नाकर प्रभू, नितीन परब, बंड्या सावंत, प्रसाद मालवणकर, संतोष आईर, श्री. धोंड, रितेश परब, गुरू कोरगावकर, शशांक जडये, सिद्धेश तानावडे, गणेश हरमलकर, यश नाईक, मनोज कुडाळकर आदी व्यावसायिक उपस्थित होते.
‘घरगुती सिलिंडर वापराला मुभा द्या!’
‘खरेदी-विक्री संघाशी समन्वय साधून गॅसचा पुरवठा तातडीने पूर्ववत करावा आणि जोपर्यंत व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत हॉटेल व्यवसायासाठी घरगुती सिलिंडर वापरण्याची तात्पुरती मुभा द्यावी,’ अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नायब तहसीलदार जाधव यांनी तत्काळ खरेदी-विक्री संघाशी संपर्क साधला; मात्र सिलिंडरची गाडी गेली आहे, पण अद्याप साठा प्राप्त झाला नसल्याने सिलिंडर उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती संघाकडून देण्यात आली. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घेण्याचे आश्वासन नायब तहसीलदारांनी दिले.
