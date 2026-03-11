आंबा, काजू नुकसानीचा अहवाल द्या
30293
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन ः राजू शेट्टी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ११ ः राज्यामधील आंबा आणि काजू बागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एन.डी.एम.ए.) या संकटाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे. दिल्ली येथील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य कृष्ण वत्स यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ही मागणी त्यांनी नोंदवली. याबाबत तातडीने संबंधित विभागाला सूचना देऊन तत्काळ केंद्रीय पथक घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी पाठवून त्यांचा पाहणी अहवाल मागवून घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
आंबा आणि काजू लागवड हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. हवामानातील बदलांमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे भविष्य आता अंधारात आहे. भारतीय शेतीला हवामान बदलाच्या संकटातून वाचवण्यासाठी केंद्राने एका ‘राष्ट्रीय हवामान लवचिकता धोरणा’ची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. बागायतदारांचे झालेले हे नुकसान केवळ स्थानिक नसून हवामान बदलाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या नुकसानीला राष्ट्रीय आपत्ती मानून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे. राज्यामध्ये जवळपास ४.५० ते ५ लाख टन आंबा उत्पादन होते. पैकी २ ते २.२५ लाख टन आंबा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उत्पादित होतो. यंदाच्या वर्षी जवळपास ९० टक्के आंब्याचे उत्पादन घटले असून याबाबतचा अहवाल फलोत्पादन विभागाने सरकारला सादर केला आहे. दरवर्षी आंबा निर्यातीमधून ६०० कोटी तर आंबा पल्प निर्यातीमधून ६७० कोटी असे जवळपास १२७० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. यामुळे यंदाच्या वर्षी आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना अनुक्रमे हेक्टरी ५ व ३ लाख रुपयांची मदत करण्याची गरज आहे, याकडे श्री. शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. यावेळी श्री. वत्स यांनी याबाबत तातडीने संबंधित विभागाला सूचना देऊन तत्काळ केंद्रीय पथक घटनास्थळी पाहणीसाठी पाठवून त्यांचा पाहणी अहवाल मागवून घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली.
ठोस उपाययोजना करा!
हवामानातील अनिश्चितता आता दरवर्षीची बाब बनत आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व शासनाने पारंपरिक मदतीपलीकडे जाऊन आधुनिक तंत्रज्ञान, अचूक हवामान अंदाज प्रणाली आणि सक्षम विमा कवच पुरवावे, जेणेकरून शेतकरी या संकटातून कायमस्वरुपी बाहेर पडू शकेल, यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी श्री. शेट्टी यांनी केल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, या भेटीमध्ये आंबा आणि काजूची एकूणच स्थिती निदर्शनास आणून दिली. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य श्री. वत्स यांना देऊन याकडे लक्ष वेधले.
