रत्नागिरी शहर विकासाचा ''जीआयएस'' आराखडा अंतिम टप्प्यात

रत्नागिरी शहर विकासाचा आराखडा ‘जीआयएस’वर
‘सॅटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्व्हे’चा वापर ; मुदतवाढीमुळे अचूक नियोजनावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : शहराच्या भविष्यातील विस्ताराला दिशा देणाऱ्या ‘अमृत’ अभियानांतर्गत भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (GIS)आधारित प्रारूप विकास योजनेचे काम आता तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम केले जात आहे. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम २१ ते ३० मधील वैधानिक तरतुदींनुसार हा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. शासनाने या कामाला ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ नगररचना विभागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या विकास योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे तांत्रिक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘सॅटेलाइट इमेजरी’ आणि ‘ड्रोन सर्व्हे’च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले डिजिटल नकाशे. पारंपरिक मोजणी पद्धतीपेक्षा ‘जीआयएस’ आधारित नकाशे अधिक अचूक असून, यात ‘बेस मॅप’ तयार करताना जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर आणि महसुली नकाशे यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे शहरातील प्रत्येक सर्वे नंबर आणि गटनंबरची अचूक सीमा निश्चित करणे शक्य झाले आहे. आरक्षणांच्या अंमलबजावणीत निर्माण होणारे तांत्रिक अडथळे यामुळे कमी होणार आहेत.
नगररचना विभागाने तयार केलेल्या या प्रारूप आराखड्यात जमिनीच्या वापराचे वर्गीकरण करताना निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक आणि सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक अशा विभागांचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. मुदतवाढीच्या कालावधीत प्रामुख्याने ‘डेटा लेयर्स’ तपासणे, टोपोग्राफी शीट आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील खुणा यांचा ताळमेळ बसवणे यांसारख्या क्लिष्ट तांत्रिक बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. ‘जीआयएस’ सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे भविष्यात बांधकाम परवानगी आणि झोन दाखले देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक होणार आहे.
---
प्रारूप विकास योजना म्हणून प्रसिद्ध होणार
अधिनियमानुसार, हा तांत्रिक आराखडा पूर्ण झाल्यानंतर तो ‘प्रारूप विकास योजना’ म्हणून अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर ठराविक कालावधीत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवून, त्यावर सुनावणी घेऊनच अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे रत्नागिरीच्या शहरी नियोजनात मानवी चुकांची शक्यता किमान स्तरावर आली असून, शहराच्या पायाभूत सुविधांचा तांत्रिक पाया अधिक भक्कम झाला आहे. पालिका या आराखड्याची अंमलबजावणी करणार आहे.
