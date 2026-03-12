व्यायामामुळे मनात जिद्द, प्रसन्नता, सक्रियता येते
रत्नागिरी : सीए इन्स्टिट्यूटच्या रत्नागिरी शाखेतर्फे आयोजित महिला दिन कार्यक्रमात शिल्पा पटवर्धन यांचा सत्कार करताना अध्यक्ष सीए केदार करंबेळकर. सोबत वर्षा पटवर्धन.
महिलांना खेळातून मिळते बळ
शिल्पा पटवर्धन ः सीए इन्स्टिट्यूटतर्फे महिला दिन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : खेळ किंवा व्यायामामुळे आयुष्यात कोणत्याही अडचणीच्या प्रसंगाला महिला सामोरे जाऊ शकतात, नकार पचवू शकतात. खिलाडू वृत्ती त्यांच्याकडे येते. मन प्रसन्न राहते. सक्रियता, जिद्द, मनात तयार होते. आपले कोणतेही काम होणार आहे, अशी भावना जाणवते. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आर्थिक नियोजन हा विषय शिकवला पाहिजे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्ष शिल्पा पटवर्धन यांनी केले.
सीए इन्स्टिट्यूटच्या रत्नागिरी शाखेतर्फे बुधवारी (ता. ११) महिला दिन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे शिल्पा पटवर्धन आणि आणि उद्योजिका वर्षा पटवर्धन या दोन सख्ख्या बहिणींची प्रेरणादायक मुलाखत सीए स्नेहा भिंगारदिवे यांनी घेतली. त्या म्हणाल्या, कामचुकार माणसाला प्रमुख करा, एखाद्याने चांगले काम केले तर त्याचे कौतुक चार लोकांत करा आणि कोणाचीही चूक झाली तर ती एकट्याला सांगा.
तसेच वर्षा पटवर्धन म्हणाल्या, वडील व व्यायामपटू, अंबाबाई तालीम मंडळाचे प्रमुख, वैद्य म. द. तथा अप्पा करमरकर यांच्यामुळे व्यायामाची सवय लागली. आम्ही सात बहिणी. त्यामुळे सर्वांनाच व्यायामाची लहानपणापासून सवय. तेहरान, इराणमध्ये १९७३ मध्ये आयोजित वुमन्स कॉन्फरन्समध्ये भारतातून ११ जणी गेलो होतो. त्यात आम्ही दोघी होतो. त्या वेळी मल्लखांब व योग प्रात्यक्षिके केली होती. विवाहानंतर रत्नागिरीत आल्यावर फाटक हायस्कूलमध्ये योग शिकवत होते. १९९३ मध्ये रत्नागिरीतील पहिला श्री वैभव हेल्थ क्लब सुरू केला. आजच्या काळात मुलींच्या अनेक समस्या पाहतो; परंतु महिलांनी सातत्य, जिद्द ठेवली पाहिजे.
या प्रसंगी सीए इन्स्टिट्यूट रत्नागिरी शाखेचे अध्यक्ष सीए केदार करंबेळकर यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला. त्यांनी सांगितले, अध्यक्षपदाचा भार व नवीन कमिटी झाल्यानंतरचा हा पहिलाच कार्यक्रम असून, महिला नियोजनकार, अष्टपैलू असतात. सीए नयन सुर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले.
