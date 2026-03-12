शासकीय, निमशासकीय सेवांत खेळाडूंना पाच टक्के आरक्षण
शासकीय, निमशासकीय सेवांत
खेळाडूंना पाच टक्के आरक्षण
रत्नागिरी ः राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलदगतीने मिळावा यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने ''क्रीडा ई-प्रमाण'' ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. यासाठी खेळाडूंनी क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला https://sports.maharashtra.gov.in/ भेट द्यावी, असे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी आणि मार्गदर्शक सूचनांसाठी खेळाडूंनी संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच अन्य खेळांचे अभिलेख प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याबाबतची माहिती त्वरित या द्वारे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सीए फाउंडेशन प्रवेशपरीक्षेत
खेडमधील ३ विद्यार्थी चमकले
खेड : चार्टर्ड अकाउंटन्स ऑफ इंडियातर्फे घेण्यात आलेल्या सीए फाउंडेशन प्रवेशपरीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेमध्ये येथील रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वाणिज्य शाखेतील ३ विद्यार्थ्यांनी गुणांचा उच्चांक गाठून सीए प्रवेशपरीक्षेतील यशोगाथा कायम राखली आहे. सीए अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपरीक्षेसाठी सीए फाउंडेशनने परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेकरिता संपूर्ण देशभरातून वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रविष्ट होत असतात. वाणिज्य शाखेतील १२वीच्या इशान लोकरे, जुईली पाटील, सलोनी दिवेकर या विद्यार्थ्यांनी आपल्या बुद्धीचातुर्याच्या बळावर ४०० गुणांच्या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवून सीए फाउंडेशन परीक्षेत यश संपादित केले. या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना प्रा. रूपाली बोडस, प्रा. बाळासाहेब राऊत, प्रा. पारस नलावडे, प्रा. स्वप्नील पंडित, प्रा. अक्सा फोपलोणकर, प्रा. संतोष पाटील, प्रा. श्रद्धा थरवळ यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे अध्यक्ष बिपिन पाटणे, सर्व पदाधिकारी, मुख्याध्यापिका भूमिता पटेल यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
श्रेया गुरवला ऑलिम्पियाडमध्ये सुवर्ण
खेड ः तालुक्यातील वेरळ येथील श्रीसमर्थ कृपा विश्वप्रतिष्ठान संचलित श्री समर्थ कृपा इंग्लिश मीडियम स्कूल व ज्युनियर कॉलेज (सीबीएसई) वेरळ येथील विद्यार्थिनी आंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र ऑलिम्पियाड २०२५-२६ परीक्षेमध्ये ४थीमधील श्रेया गुरव हिने सुवर्णपदक, ५०० रुपये किमतीची भेटवस्तू आणि झोनल उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. तिने या यशामुळे व मेहनतीमुळे मौल्यवान अनुभव मिळवला आहे. तिला भक्ती घडशी हिचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. संस्थाध्यक्ष सुयश पाष्टे, संस्था शालेय व्यवस्थापन समितीचे चेअरमन उदय शेटवे, खजिनदार दिग्विजय इंदुलकर, प्राचार्य डॉ. अली यांनी तिचे कौतुक केले.
