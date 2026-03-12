विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला नवे आयाम
swt1216.jpg
30440
कुडाळ ः इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेत विज्ञान दिन साजरा करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला नवे आयाम
कुडाळात विज्ञान प्रदर्शन; इंग्रजी माध्यम शाळेत विज्ञान दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १२ ः येथील क.म.शि.प्र. मंडळाच्या इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेमध्ये राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा करण्यात आला. सर्वप्रथम ही. व्ही. रमन यांच्या प्रतिमेस प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका मुमताज शेख यांनी पुष्पहार अर्पण केला. त्यानंतर विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. या निमित्ताने विविध शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत आपले विज्ञानविषयक ज्ञान सादर केले.
विज्ञान प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केलेली नावीन्यपूर्ण व उपयुक्त मॉडेल्स मांडली. यामध्ये ज्वालामुखी, सौरमंडळ, पृथ्वीचे स्तर, वातावरण, मानवी शरीर रचना, पचनसंस्था, उत्सर्जन संस्था, रिफ्लेक्स आर्क, जैविक प्रश्नमंजुषा बोर्ड, विद्युत बचत, कृषी क्षेत्रातील एआय, एआय रोबोट, शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आदी विषयांचा समावेश होता. तसेच वाहतूक नियंत्रण प्रणाली, नो-पार्किंग अलार्म, अपघात टाळणारी स्वयंचलित मोटार, होम सिक्युरिटी सिस्टम, फायर एक्स्टिंग्विशर, एअर पोल्युशन कंट्रोलर, ऑटोमॅटिक स्ट्रीट लाईट, स्मार्ट डस्टबिन, पाणी व्यवस्थापन प्रणाली, वायरलेस टेस्टर, बजर वायर गेम, ट्रेन टनेल प्रकल्प, आर्किमिडीज स्क्रू, हायड्रॉलिक लिफ्ट, लेझर तंत्रज्ञान, विमान प्रकल्प आदी मॉडेल्स विशेष आकर्षण ठरले.
यासोबतच वजन व्यवस्थापनासाठी काय खावे व काय प्यावे, याविषयी माहितीपूर्ण मांडणी करण्यात आली. रांगोळी प्रदर्शनात मानवी शरीराचे अवयव रेखाटण्यात आले. विज्ञान प्रदर्शनासोबत प्रश्नमंजुषा व नाटक यांचे सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकवृंद व विद्यार्थ्यांचे विशेष योगदान लाभले. मुख्याध्यापिका मुमताज शेख यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे कौतुक केले. या कार्यक्रमाची संकल्पना व आयोजन विज्ञान शिक्षिका पूजा खानोलकर, अर्चना धुरी यांची होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.