आंदुर्लेत उद्यापासून वर्धापन दिन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १२ ः आंदुर्ले येथील ग्रामस्थांचे आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री गोपाळकृष्ण मंदिर आणि संत सद्गुरू श्री नामदेव महाराज वटवृक्ष निवास यांचा वर्धापन दिन सोहळा १४ ते १६ मार्च या कालावधीत मोठ्या भक्तिमय वातावरणात साजरा होणार आहे. या सोहळ्यानिमित्त श्री नामदेव महाराज सेवक भक्त मंडळ, बाळ गोपाळ व आंदुर्ले ग्रामस्थ यांच्या वतीने विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
यानिमित्त शनिवारी (ता. १४) सकाळी ८ ते १० वाजता श्री गणेश पूजन, श्रींचे पादुका पूजन, षोडशोपचार पूजा व अभिषेक, १० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १२ वाजता श्रींची आरती व तीर्थप्रसाद (धनराज माडये, मुणगी), ३ वाजता हरिपाठ (विलास रेवंडकर आणि सहकारी) व त्यानंतर सिद्धेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ (घाटवाडी) यांचे भजन, सायंकाळी ७.३० वाजता चिंतामणी सामंत (शेळपी) यांचे कीर्तन, स्थानिक भजने. रविवारी (ता. १५) सकाळी ८.३० वाजता श्री गोपाळकृष्ण पूजन, अभिषेक आणि होमहवन, नैवेद्य, श्रींची महाआरती व महाप्रसाद (सौजन्य-धनराज माडये), सायंकाळी ४ पासून सुस्वर संगीत भजने, नित्य सांजआरती, महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ, माड्याचीवाडी यांचे भजन (बुवा-ऋषिकेश गावडे), रात्री ९ वाजता श्रींची पालखी प्रदक्षिणा, स्थानिक भजने. सोमवारी (ता. १६) मुख्य वर्धापन दिनी सकाळी ८.३० वाजता श्रींवर अभिषेक, मठात लघुरुद्र, गोपाळकृष्ण मंदिरात सत्यनारायण महापूजा, आरती व महाप्रसाद, दुपारी १ वाजता संत नामदेव महाराज भजन मंडळ (सिंधुदुर्ग) यांचे भजन, महिलांची फुगडी, सायंकाळी ५ वाजता रामकृष्णाहरी संगीत संस्कार गुरुकुल, तेंडोली यांचा ''स्वरसंध्या'' कार्यक्रम (गायक-अनुज मांजरेकर, साई वेंगुर्लेकर, ऐश्वर्या चव्हाण; वाद्यसाथ-मिहीर मेस्त्री, आबा मेस्त्री, रामकृष्ण मेस्त्री). रात्री ८ वाजता पालखी प्रदक्षिणा, ९.३० वाजता हेळेकर दशावतार नाट्यमंडळ, कारिवडे यांचा नाट्यप्रयोग ''गणबिंदू घुबड''. तसेच शुक्रवारी (ता. २०) श्री स्वामी समर्थ प्रकटदिन साजरा होणार आहे. यानिमित्त सकाळी ९ वाजता अभिषेक, दुपारी १२.३० वाजता आरती, १ वाजल्यापासून महाप्रसाद, रात्री ८ वाजता गुरुकृपा दशावतार नाट्यमंडळ, कणकवली यांचा ''स्वामी'' हा नाट्यप्रयोग होईल. या सोहळ्याचा लाभ भाविकांनी घ्यावा, सहपरिवार उपस्थित राहावे, अशी नम्र विनंती आयोजकांनी केली आहे.
