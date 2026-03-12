वेंगुर्लेत २१ पासून ''गरुडझेप'' महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १२ : शहरातील जबरदस्त सांस्कृतिक कला-क्रीडा मंडळ, राऊळवाडातर्फे सलग चौथ्या वर्षी ‘गरुडझेप महोत्सव २०२६’ अंतर्गत ‘झेप सामाजिक कार्याची’ या संकल्पनेतून २१ ते २३ या कालावधीत विविध स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
यात २१ ला सकाळी ९ वाजता मीना पार्क, राऊळवाडा येथे रक्तदान शिबिर, सायंकाळी ७ वाजता राऊळवाडा येथील नायरा पेट्रोल पंपासमोरील जागेत जिल्हास्तरीय रस्सीखेच स्पर्धा (अधिक माहितीसाठी संपर्क-स्वप्नील पालकर), २२ ला सकाळी १० वाजता सातेरी मंदिराजवळील शाळा क्र. ४ येथे जिल्हास्तरीय चित्रकला व रंगभरण स्पर्धा (चार गटांत), सायंकाळी ५ वाजता ‘मोड आलेली कडधान्ये’ या विषयावर आधारित पाककला स्पर्धा (संपर्क-मंगेश परब), ७ वाजता स्पर्धांचे बक्षीस वितरण, रात्री ८ वाजता नायरा पेट्रोल पंपासमोरील जागेत ‘चिमणी पाखरं डान्स’ अकॅडमी, कुडाळ आयोजित ‘जलवा २०२६’ आणि ‘वेंगुर्ले क्विन २०२६’ स्पर्धा (संपर्क-बापू वेंगुर्लेकर), २३ ला सायंकाळी ७ वाजता सत्कार समारंभ, रात्री ८ वाजता वेंगुर्लेत प्रथमच ‘शिमगोत्सव स्पर्धा २०२६’ (संपर्क-गौरव राऊळ) रंगणार आहे. महोत्सवानिमित्त ‘रिल्स स्पर्धा’ आयोजित केली असून, ‘गरुडझेप महोत्सवातील कार्यक्रमांवर क्रिएटिव्ह रील तयार करणे’ हा या स्पर्धेचा विषय आहे. सर्व स्पर्धांतील विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिक आहेत. यात सहभाग घेण्याचे आवाहन जबरदस्त मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.