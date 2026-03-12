चौघांना मुंबईत जेरबंद
सराफी दुकानात चोरी;
मुंबईत चौघांना केले जेरबंद
एलसीबीची कारवाई ः ११ लाख ९५ हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत
रत्नागिरी, ता. १२ ः गुहागर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील श्रृंगारतळी बाजारपेठेत असलेल्या ‘ओंकार ज्वेलर्स’ या दुकानात चोरी केलेल्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने बेड्या ठोकल्या. मुंबईतील घाटकोपर आणि कुर्ला परिसरातून चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली मोटार आणि इतर साहित्यांसह सुमारे ११ लाख ९५ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. निशांत सुधीर आंबोकर, मोईन शकील शेख (दोन्ही रा. घाटकोपर, मुंबई), सुमित कुलदीप चुनियाना (रा. कुर्ला, मुंबई), आयुष जितेंद्र घागडा (रा. घाटकोपर, मुंबई) अशी अटक करण्यात आलेल्या चौघांची नावे आहेत.
१८ फेब्रुवारीला मध्यरात्री दीडच्या सुमारास चोरट्यांनी श्रृंगारतळी येथील ओंकार ज्वेलर्सचे बाहेरील शटर तोडून आत प्रवेश केला होता. चोरट्यांनी आतील शटरही तोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हा घरफोडीचा प्रयत्न फसला होता. याप्रकरणी गुहागर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता.
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरवली. या चोरट्यांचे धागेदोरे मुंबईत असल्याचे स्पष्ट होताच पथकाने मुंबईत सापळा रचून चौघांना ताब्यात घेतले. या संशयितांकडून घरफोडीच्या गुन्ह्यात वापरलेली एक मोटार आणि गुन्हे करण्यासाठी लागणारे साहित्य, असा एकूण ११ लाख ९५ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास आता गुहागर पोलिस करत आहेत.
