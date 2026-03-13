स्त्री राष्ट्रनिर्मितीची खरी शक्ती
वृंदा कांबळी: कट्टा येथे महिला दिन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ः‘‘ज्या देशात स्त्रीचा सन्मान होतो, त्या देशाचा विकास होतो. आजही शिक्षण, करिअर, विवाह किंवा वैयक्तिक निर्णय या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीला स्वतःच्या इच्छेपेक्षा समाजाच्या अपेक्षेनुसार जगावे लागते. तिला सामाजिक बंधनांमध्ये जखडून न ठेवता ''माणूस'' म्हणून जगण्याची समान संधी दिली पाहिजे. स्त्री ही केवळ कुटुंबाची नव्हे तर राष्ट्रनिर्मितीची शक्ती आहे. मातृत्व, प्रेम, करुणा, त्याग या गुणांनी ती कुटुंबाला जोडून ठेवते,’’ असे उद्बोधन कोकणी साहित्यिका, कथालेखिका तथा सेवानिवृत्त शिक्षिका वृंदा कांबळी यांनी कट्टा संस्थेच्या शैक्षणिक संकुलात आयोजित आंतरराष्ट्रीय महिला दिन कार्यक्रमाप्रसंगी व्यक्त केले.
कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ कट्टा संचलित वराडकर हायस्कूल कट्टा, वराडकर इंग्लिश मीडियम स्कूल कट्टा व डॉ. दादासाहेब वराडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय कट्टाचा महिला विकास कक्ष यांच्यावतीने आणि जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय सिंधुदुर्ग, सखी वन स्टॉप सेंटर सिंधुदुर्ग यांच्या सहकार्याने गुरुदक्षिणा हॉल कट्टा येथे आंतरराष्ट्रीय महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
याप्रसंगी व्यासपीठावर कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ कट्टाचे अध्यक्ष अजयराज वराडकर, सचिव सुनील नाईक, सहसचिव साबाजी गावडे, वराडकर हायस्कूल कट्टाचे स्कूल कमिटी चेअरमन तथा संचालक सुधीर वराडकर, कट्टा महाविद्यालय विकास समिती सदस्या व सखी सावित्री समितीच्या समन्वयक श्रद्धा नाईक, प्रमुख वक्त्या, लेखिका वृंदा कांबळी, वराडकर हायस्कूल कट्टाच्या मुख्याध्यापिका व कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा देवयानी गावडे, सखी वन स्टॉप सेंटर सिंधुदुर्गच्या रूपाली प्रभू, जिल्हा संरक्षण अधिकारी राज गोविंद मडावी, समुपदेशक महेंद्र जाधव, संरक्षण अधिकारी दीपिका सावंत, कट्टा इंग्लिश मीडियमच्या शिक्षिका वैदेही शिरोडकर उपस्थित होते.
यावेळी साहित्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल साहित्यिका कांबळी यांचा सन्मानचिन्ह, शाल व श्रीफळ देऊन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. प्रास्ताविक विणा शिरोडकर यांनी केले. संस्था अध्यक्ष अजयराज वराडकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी श्रद्धा नाईक , श्रद्धा मुसळे,शुभलक्ष्मी नांदोस्कर, रेश्मा जांभवडेकर, करीना शेख, मयुरी कुबल या सर्व कट्टा पंचक्रोशीतील कर्तृत्ववान रणरागिणींचा गौरव उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
प्रा. श्रुती कुंभार यांनी आभार मानले.
