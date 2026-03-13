कोकण रेल्वे
मुंबई : कोकण रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत रत्नागिरीचे सदस्य सचिन वहाळकर यांचा सत्कार करताना कोकण रेल्वेचे सीएमडी संतोषकुमार झा.
मांडवी, कोकणकन्येचा रत्नागिरीतील कोटा वाढवला
सचिन वहाळकर ःप्रवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : मे महिन्यापासून रत्नागिरी रेल्वेस्थानकावरील कोकणकन्या, मांडवी एक्सप्रेसमध्ये २ एसी, ३ एसी, ३ ई या तिकिटांच्या कोट्यात ५० टक्के वाढ केली आहे. स्लीपर कोट्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. जनशताब्दीमध्ये चेअरकार व सेकंड सीटिंग या दोन्ही क्लासमध्ये आणि वंदे भारतच्या चेअरकारमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा रत्नागिरी, संगमेश्वर, चिपळूण, खेड येथील प्रवाशांना होणार आहे. भविष्यात कोरे प्रशासनाने हा कोटा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. कोरोना काळानंतर प्रथमच या समितीचे सदस्य सचिन वहाळकर यांच्या प्रयत्नातून रत्नागिरीत चार गाड्यांमधील कोट्यामध्ये वाढ झाली.
प्रवासी सल्लागार समितीची २३वी बैठक नवी मुंबईत झाली. त्या प्रसंगी ही माहिती देण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक येथील समिती सदस्य, कोकण रेल्वेचे संचालक उपस्थित होते. त्या वेळी समितीचे सदस्य वहाळकर यांनी प्रभावीपणे मुद्दे मांडले. ते म्हणाले, तिकीट कोटा वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली होती; पण अंमलबजावणी झाली नव्हती. पीआरएस टर्मिनलवर त्याप्रमाणे ५ मार्चला सुधारणा करण्यात आली. रत्नागिरी- दिवा गाडी पुन्हा दादरपर्यंत नेण्याचा मुद्दा वहाळकर यांनी मांडला. कोकण रेल्वे प्रशासन मध्यरेल्वेकडे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असून, हा विषय पूर्णपणे मध्यरेल्वेच्या अखत्यारित असल्याने त्या पातळीवर हा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. दिवा गाडी लवकर सोडण्याची मागणीही केली. या प्रश्नी आठ दिवसांत मध्यरेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन दिवा- रत्नागिरी लवकर सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचे वहाळकर यांनी सांगितले.
रत्नागिरी स्थानकावरील दुचाकीला पैसे भरून पार्किंगच्या जागी शेड करण्याची, तसेच पार्किंगच्या जागेत पट्टे व पेड पार्किंगचे बोर्ड लावण्याची मागणी वहाळकर यांनी केली. याची अंमलबजावणी तत्काळ कण्याचे निर्देश संतोषकुमार झा यांनी दिले. पार्किंग शेडसाठी आर्थिक तरतूद करून हे काम करण्याचे निर्देश कोकण रेल्वे मुख्य अभियंता प्रकाश यांना देऊन ही गैरसोय लवकरच दूर होईल, हे स्पष्ट केले. बैठकीला आमदार संजय केळकर, खासदार अनुप धोत्रे उपस्थित होते.
चौकट
वेळापत्रक सुरळीत होणार
कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक घसरले आहे. अनेक गाड्या उशिराने धावतात. तेजस एक्सप्रेसचेही वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. यामुळे मुंबईत पोहोचण्यास तसेच डाउनट्रेन्सना उशिर होतो व अवेळी आगमन होणाऱ्या गाड्यांमुळे प्रवासीवर्गाची ससेहोलपट होत असल्याबद्दल वहाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर झा यांनी सांगितले, मार्गावर सुरू असलेली देखभाल-दुरूस्तीची कामे, वाढलेल्या गाड्यांची संख्या, मुंबई, पनवेल येथील मध्यरेल्वेचे ब्लॉक यामुळे हा विलंब होत असल्याचे सांगितले. येत्या महिन्याभरात ही कामे पूर्णत्वास जाणार असून, गाड्या विलंबाने धावण्याचे प्रमाण कमी होईल.
कोट
आगामी वैभववाडी-कोल्हापूर मार्ग भारतीय रेल्वे करणार आहे; परंतु याचे काम कोकण रेल्वेला करण्यास मिळाल्यास त्याचा महामंडळाला फायदा होईल. यामुळे हे काम करण्यास कोकण रेल्वे इच्छुक आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
--संतोषकुमार झा, सीएमडी, कोकण रेल्वे.
