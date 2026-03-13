गॅस तुटवड्यामुळे चुलीचा आधार
आंबोली : येथील हॉटेलमध्ये गॅस तुटवड्यामुळे चुली मांडून जेवण दिले जात आहे.
आंबोलीत पर्याय: हॉटेल व्यवसायिकांनी काढला मार्ग
आंबोली, ता. १३:जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा सर्वाधिक फटका व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठ्याला बसला असून, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक संकटात सापडले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी हे व्यवसायिक धडपडताना दिसत आहेत. प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या आंबोलीतील हॉटेल व्यावसायिकांनी यावर मात करण्यासाठी आता पारंपरिक ''चुली''चा आधार घेतला आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा आणि धास्ती
गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्याने हॉटेल कसे चालवायचे, असा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला होता. पर्यटनाचा हंगाम सुरू असतानाच ही समस्या उद्भवल्याने व्यावसायिक धास्तावले आहेत. मात्र, व्यवसाय थांबवण्याऐवजी आंबोलीतील हॉटेल मालकांनी कल्पकता दाखवत लाकूड फाटा गोळा करून हॉटेलबाहेर चुली मांडल्या आहेत. गॅस अभावी ग्राहकांना परत पाठवण्यापेक्षा कष्टाने पण चविष्ट जेवण देण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. चुलीवर तयार होणाऱ्या जेवणामुळे हॉटेलमध्ये एक वेगळाच ‘गावरान’ सुगंध दरवळत असून पर्यटकांचेही हे आकर्षण ठरत आहे.
चौकट
दर तेच; पर्यटकांना दिलासा
इंधन टंचाईमुळे खर्च वाढत असला तरी, आंबोलीतील व्यावसायिकांनी जेवणाचे दर वाढवलेले नाहीत. ‘‘परिस्थिती कठीण असली तरी पर्यटकांना आर्थिक फटका बसू नये’’, अशी भूमिका व्यावसायिकांनी घेतली आहे. यामुळे पर्यटकांना जुन्याच दरात दर्जेदार जेवण मिळत असल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ‘‘गॅस मिळत नाही म्हणून व्यवसाय बंद ठेवणे परवडणारे नाही. चुलीवर स्वयंपाक करणे कष्टदायक आहे, पण ग्राहकांचे समाधान महत्त्वाचे आहे. पर्यटकांना आम्ही दरात कोणतीही वाढ न करता सेवा देत आहोत, असे ते सांगत आहेत.
