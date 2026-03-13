साटेली-भेडशीत काजू खरेदीला सुरुवात
३०६५१
साटेली-भेडशीत काजू खरेदीला सुरुवात
दोडामार्ग, ता. १३ : तळकोकण फार्मा प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून साटेली-भेडशी येथील विजयदुर्गा ॲग्रो सर्व्हिस येथे काजू खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमास बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक विजय कुमार रेड्डी, कंपनीचे अध्यक्ष भिकाजी गणपत्ये, उपाध्यक्ष संतोष झोरे, सचिव प्रेमनाथ कदम तसेच संचालक नारायण गवस, नारायण नाईक, रामचंद्र भिसे, अंकुश नाईक यांच्यासह शेतकरी मंदार गणपत्ये, नागेश धर्णे, ओंकार ठाकूर-देसाई, सगुण गवस, लवू गवस आणि सौ. विनिता देसाई यांची उपस्थिती होती.
यावेळी अध्यक्ष गणपत्ये यांनी, ‘शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य हमिभाव मिळवून देणे हा कंपनीचा मुख्य उद्देश आहे,’ असे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अशा उपक्रमांची नितांत गरज असून, उत्पादकांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक रेड्डी यांनी तळकोकण फार्मा प्रोड्युसर कंपनीचा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या या संस्थेला बँकेकडून आवश्यक ते सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आगामी हंगामात अधिकाधिक शेतकरी सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी संतोष झोरे यांनी सूत्रसंचालन, सौ. विनिता देसाई यांनी आभार मानले.
