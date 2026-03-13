गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी एजन्सींना बंदोबस्त
गॅस एजन्सींबाहेर पोलिस बंदोबस्त
नितीन बगाटे ः शहरात घरगुती सिलिंडरचा मुबलक साठा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडरचीटंचाई निर्माण होईल, या भीतीने रत्नागिरीतील नागरिक गॅस एजन्सीबाहेर मोठ्या रांगा लावत आहेत; मात्र, जिल्ह्यामध्ये घरगुती एलपीजी गॅसचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा रांगा लावण्याचे कोणतेही कारण नाही. सुरळीत वितरण व्हावे यासाठी एजन्सीबाहेर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी दिली.
पोलिस अधीक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बगाटे म्हणाले, प्रत्येक कुटुंबाला आवश्यक असलेले घरगुती सिलिंडर वेळेवर आणि पुरेसे मिळणार आहेत. केवळ व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरबाबत काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच त्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होतील. तोपर्यंत नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने विविध गॅस एजन्सींना बंदोबस्त पुरवला आहे. वितरणाची ऑनलाईन यंत्रणाही लवकरच पूर्णक्षमतेने सुरू होईल. या संदर्भात पोलिस अधीक्षक स्वतः जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. सर्वसामान्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गडबड न करता सहकार्य करावे, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.