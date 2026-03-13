-मंडणगडमध्ये गॅस सिलेंडर वितरणात अडथळे
मंडणगड : शहरातील एका हॉटेलमध्ये गॅसअभावी चुलीवर स्वयंपाक करताना कर्मचारी.
मंडणगडमध्ये सिलिंडर वितरणात अडथळे
मोबाईल नेटवर्क समस्येमुळे अनुशेष वाढला; व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण, ग्राहकांमध्ये नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १३ ः घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वितरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘डीएसी प्रणाली’मुळे (Delivery Authentication Code) मंडणगड तालुक्यात गॅस वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क अपुरे असल्याने डीएसी संदेश वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक ग्राहकांना सिलिंडर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, वितरणाचा अनुशेष (बॅकलॉग) वाढत असून, गॅस एजन्सींना ग्राहकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे.
मंडणगड हा बहुतांश ग्रामीण व डोंगराळ भागांचा तालुका असल्याने अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क अत्यंत कमी किंवा अनियमित आहे. शासनाने सिलिंडर वितरणासाठी ‘डीएसी पंचिंग’ प्रणाली अनिवार्य केली असली तरी नेटवर्क नसल्याने ग्राहकांना मोबाईलवर येणारे डीएसी संदेश वेळेवर मिळत नाहीत. या संदेशाशिवाय वितरकांना प्रणालीमध्ये सिलिंडर वितरणाची नोंद करता येत नसल्याने काही ठिकाणी सिलिंडर उपलब्ध असूनही ते ग्राहकांना देता येत नसल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, रमजान सणाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात नेहमीपेक्षा गॅसचा वापर वाढला आहे तसेच काही दिवसांपासून माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमुळे अनेक ग्राहकांनी घाईघाईने सिलिंडर बुकिंग केल्याने वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. मंडणगड तालुक्यात सध्या सुमारे १९ हजार ३२१ घरगुती आणि २४८ व्यावसायिक गॅस कनेक्शन आहेत. ग्रामीण भागात गॅसचा वापर तुलनेने कमी असताना शहरी भागात सिलिंडरची मागणी अधिक आहे. त्यामुळे सिलिंडर बुकिंग कालावधीच्या निकषात ग्रामीण व शहरी भागानुसार वेगळी वर्गवारी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नवीन सिलिंडर मिळण्यासाठी २५ दिवसांचा कालावधी असला तरी बुकिंगसाठी दिलेला हेल्पलाईन नंबर, मोबाईल नंबर व व्हॉट्सअॅप सेवा अनेकदा बंद पडत असल्याने ग्राहकांना बुकिंग करताना अडचणी येत आहेत.
उद्योग अडचणीत, पर्यटनाला फटका
दरम्यान, मंडणगड तालुका पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने येथे हॉटेल, लॉज, रेस्टॉरंट तसेच पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहेत. या व्यवसायांसाठी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची सतत उपलब्धता आवश्यक असते; मात्र सध्या व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असल्याने या व्यवसायांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.
चुलीचा आधार
शहर परिसरात सुमारे १४ हॉटेल्स आणि ४०हून अधिक वडापाव व नाश्ताकेंद्रे असून, गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे अनेक ठिकाणी चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्येही नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
