ग्राहकांना २५ दिवसात गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश
ग्राहकांना २५ दिवसांत सिलिंडर द्या
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल ः शांतादुर्गा गॅस एजन्सीत साधला ग्राहकांशी संवाद
दृष्टिक्षेपात
गॅसचा जिल्ह्यात पुरेसा साठा
ग्राहकांच्या जाणून घेतल्या व्यथा
घरगुती गॅस पुरवठा २५ दिवसांत
ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये
बुकिंगसाठी व्हॉटस्ॲपचा वापर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी येथील शांतादुर्गा गॅस एजन्सीला आज भेट देऊन तेथील व्यवस्थापनाशी चर्चा करून ग्राहकांशी थेट संवाद साधला. ४५ दिवसांनी नाही तर २५ दिवसांत घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा झाला पाहिजे. जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा पुरेसा साठा आहे. बुकिंगसाठी ग्राहकांनी व्हॉट्सॲपचा वापर करावा. ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी या वेळी गॅस एजन्सीच्या व्यवस्थापनाला बुकिंगसंदर्भात माहिती देणारा फलक दर्शनीभागात लावण्याबाबत सूचना दिली. त्याचबरोबर ग्राहकांचे येणारे फोन घेऊन त्यांना समाधानकारक उत्तरे द्यावीत. त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे त्याचबरोबर बुकिंगची यादी कमी करण्याबाबत नियोजन करावे. ग्राहकांना २५ दिवसांत गॅस सिलिंडर मिळाला पाहिजे, अशी सूचनाही दिली.
ते म्हणाले, ‘शांतादुर्गा गॅस एजन्सीला आज भेट देऊन पाहणी व पडताळणी केली. ग्राहकांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. काही दिवसांपासून जिल्ह्यामध्ये घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरत आहेत. त्यामुळे नागरिक हवालदिल होत आहेत. त्यासाठी नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी आलो होतो. आपल्या जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्याला चांगल्याप्रकारे गॅस पुरवठा करत आहे. घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत ४५ दिवसांची बातमी समाजमाध्यमांवर पसरत आहे. मात्र शासनाचे आदेश प्रत्येक ग्राहकांपर्यंत २५ दिवसांमध्ये घरगुती गॅसचा पुरवठा झाला पाहिजे. त्यानुसार आम्ही सर्व गॅस एजन्सींना २५ दिवसांत गॅस पुरवठा करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.’
चौकट
तांत्रिक अडचण
आजच निकाली
४५ दिवसांबाबत एजन्सीमध्ये येत असलेली तांत्रिक अडचण आजच निकाली निघेल. त्यामुळे ग्राहकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये. ग्राहकांनी आपल्या समस्यांसाठी ७०५७२२२२३३ या जिल्हा नियंत्रण कक्षाच्या क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्याचबरोबर सिलिंडर बुकिंगसाठी गॅस एजन्सीजच्या व्हॉट्सॲप क्रमांकांचा वापर करावा. त्याबाबतची माहिती ग्राहकांच्या गॅसबुकमध्ये दिली आहे. या वेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे उपस्थित होते.
चौकट
आपले ''सरकार सेवा केंद्रांची मदत’
गॅस ग्राहकांना गॅस बुकिंग नोंदणी व ऑनलाईन नोंदणीसाठी आपले ''सरकार सेवा केंद्रांनी'' मदत करावी. याबाबत काही समस्या उद्भवल्यास संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्राला जबाबदार ठरवण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी अशी सूचना उपजिल्हाधिकारी विश्वजित गाताडे यांनी दिली आहे. गॅसटंचाईबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. नागरिकांना गॅस वितरकाकडे गॅस बुकिंग नोंदणी करण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागल्यामुळे गॅस वितरक व ग्राहकांचा वेळ जात आहे. त्यामुळे हा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
