नवजात बाळांसाठी केईएममध्ये एनआयसीयू
२५ खाटांची सुविधा : मातांसोबत नवजात बाळांना उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : केईएम रुग्णालयातील प्रसूतिगृह विभागालगत लवकरच २५ खाटांचा नवजात अतिदक्षता विभाग (एनआयसीयू) उभारण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले. या सुविधेमुळे प्रसूतीनंतर माता आणि नवजात बालकांना उपचारासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
सूर्योदय फाउंडेशनच्या सहकार्याने नवजात अतिदक्षता विभागातील (एनआयसीयू) व्हेंटिलेटर सुविधेचे सोमवारी लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी आयुक्त भूषण गगराणी, ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल, रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत, अधीक्षक मोहन देसाई, नवजात अर्भक विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. अनिथा हरी बाळकृष्णन तसेच रुग्णालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
सध्या रुग्णालयातील एनआयसीयूमध्ये ४२ खाटांची व्यवस्था असली, तरी प्रत्यक्षात ६० ते ७० बाळांची दररोज काळजी घेतली जाते. एनआयसीयूमध्ये रोज १० ते १२ चिमुकले दाखल होतात. यापैकी अनेकांना श्वसन सहायाची गरज असते. त्यापैकी पाच ते सहा बालकांना व्हेंटिलेटर लागतो. त्यामुळे रुग्णालयात किमान १५ व्हेंटिलेटर आणि तीन ते चार हायब्रिड व्हेंटिलेटर आवश्यक आहेत. सध्या रुग्णालयात दोन हायब्रिड व्हेंटिलेटर उपलब्ध असल्याचे डॉ. अनिथा यांनी सांगितले.
तातडीने उपचार
रुग्णालयाच्या प्रसूतिगृहाशेजारीच २५ खाटांच्या एनआयसीयूसाठी जागा निश्चित केली आहे. याबाबत रुग्णालय प्रशासनाने विभागप्रमुखांची परवानगी घेतली असून, प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठविण्यात आला आहे. सध्या ५०० ते ६०० ग्रॅम वजनाच्या बाळांचेही जगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या बाळांचे उपचार तातडीने सुरू करणे आवश्यक असते. नव्या विभागामुळे अशा बाळांवर तातडीने उपचार होतील, असे डॉ. अनिथा यांनी स्पष्ट केले.
...तर मी बालरोगतज्ज्ञ झाले असते!
दरम्यान, मी गायिका नसते, तर नक्कीच बालरोगतज्ज्ञ झाले असते. लहान बाळांसोबत काम करणे ही एक विलक्षण समाधान देणारी बाब आहे, असे सांगत ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी नव्या एनआयसीयू सुविधेचे कौतुक केले.
