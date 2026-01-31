भारताचे २३ तर बांग्लादेशच्या १२८ मच्छीमारांची मुक्तता
भारताचे २३ तर बांगलादेशच्या
१२८ मच्छीमारांची मुक्तता
पाकमधील मच्छीमार कधी मुक्त होणार
पालघर, ता. ३१ ः भारत आणि बांगलादेशच्या मच्छीमारांच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. मासेमारी करताना चुकून सागरी सीमा ओलांडल्याने ताब्यात घेतलेल्या व राष्ट्रीयत्व सिद्ध झालेल्या मच्छीमारांची मुक्तता दोन्ही देशांनी केली आहे. साधारणपणे दोन-तीन दिवस आधी बांगलादेशने सर्व २३ भारतीय मच्छीमार, तर भारताने १२८ बांगलादेशी मच्छीमारांची मुक्तता केली. ही माहिती शांततावादी कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी दिली आहे. सर्व मच्छीमार आपापल्या मायदेशी परतल्याने त्यांच्या कुटुंबीयात आनंद व्यक्त होत आहे, तर दुसरीकडे भारतातील तब्बल १९८ मच्छीमार-खलाशी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पाकिस्तानी तुरुंगात असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांची दैनावस्था झाली आहे.
मासेमारी करताना भारत आणि बांगलादेशाची आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा ओलांडल्याने मासेमारी नौका आणि त्यावरील मच्छीमार-खलाशी यांना दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणांनी ताब्यात घेतले होते. मच्छीमार दोन्ही देशांच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. मच्छीमारांचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध झाल्यानंतर आणि त्यांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर मच्छीमार-खलाशी यांना सोडण्याची किंवा मायदेशी परत पाठविण्याची तरतूद दोन देशांच्या करारानुसार आहे. त्याप्रमाणे बांगलादेशने २३ तर भारताने १२८ मच्छीमारांची मुक्तता केली. मच्छीमारांसह भारताने पाच बांगलादेशी मासेमारी बोटी परत केल्या आणि बांगलादेशने दोन भारतीय बोटी परत केल्या. ही देवाणघेवाण बंगाल उपसागरातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेवर झाली.
अडथळ्यांमुळे अद्याप सुटका नाही
सध्या पाकिस्तानच्या विविध तुरुंगामध्ये पालघर जिल्ह्यामधील १९ मच्छीमारांसह भारताचे एकूण १९८ मच्छीमार कैदेत आहेत. मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान हद्दीत गेल्याने त्यांना पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणाकडून अटक करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश मच्छीमारांची शिक्षा दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. मात्र, प्रशासकीय विलंब, कागदपत्रांची पूर्तता आणि राजनैतिक प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे त्यांची सुटका अद्याप झालेली नाही.
