हेल्दी सूप कार्यशाळा

पुणे, ता. १ : रेस्टॉरंट स्टाइल सूप स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने कसे तयार करावे हे शिकवणारी कार्यशाळा ८ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत टोमॅटो सूप, मोरिंगा सूप, ड्रायफ्रूट सूप, मिलेट सूप, नाचणी सूप, ब्रोकोली विथ क्रीम सूप, कॅप्सिकम कोथिंबीर सूप, मंचाव सूप, पमकीन सूप, मिक्स व्हेज सूप, पालक सूप, मशरूम सूप, अवाकाडो सूप, पीनट विथ क्रीम सूप, स्प्राउट्स सूप, रागी गार्लिक सूप हे प्रकार शिकवण्यात येणार आहेत. कार्यशाळेदरम्यान सर्व सिक्रेट टिप्स व ट्रिक्स सहभागींना सांगितल्या जातील, तसेच पीडीएफ नोट्स दिल्या जातील.
शरीरासाठी अत्यंत बहुगुणी असणारा आवळा विविध रोगांवर रामबाण उपाय तसेच रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवणारे जीवनसत्व ‘क’ याने युक्त असतो. अत्यंत गुणकारी अशा आवळ्याचे विविध प्रकार व त्याचे व्यावसायिक रूपांतर याबाबतची कार्यशाळा ९ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. आवळ्याचा नावीन्यपूर्ण व्यवसाय करण्याची संधी आहे. तसेच आवळा प्रक्रिया उद्योगालाही मोठी मागणी आहे, या अनुषंगाने ही कार्यशाळा आयोजिली आहे. कार्यशाळेत कॅण्डी, मधातील कॅण्डी, मसाला कॅण्डी, पेरी पेरी कॅण्डी, शुद्ध रस, पाचक, सरबत, आवळायुक्त गुलकंद, च्यवनप्राश, जॅम, सुपारी, गोड लोणचे, तिखट लोणचे इत्यादी मूल्यवर्धित प्रकार शिकवले जाणार आहेत. यांसह आवळा प्रक्रिया उद्योग कसा सुरू करावा, आवळा टिकवण्याच्या पद्धती, मशिनरी, गुंतवणूक, विक्री व्यवस्थापन आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
शासकीय कामांचे मूल्यनिर्धारण, इस्टिमेशन हे बांधकाम, स्थापत्य विभागातील, कंत्राटदार, विद्यार्थी तसेच अभियंता, पर्यवेक्षक व शासकीय अधिकाऱ्यांना उपयुक्त असे ऑनलाइन प्रशिक्षण १० नोव्हेंबरला आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसएसआर, रेट, नियमावली, टेस्टिंग, व्यवस्थापन पत्रक, रेट तपासणी, चार्ट, इस्टिमेशन सॉफ्टवेअर व इस्टिमेशन बनविणे, तयार करणे, समाज मंदिर, सभा मंडप, शाळा, अंगणवाडी, सुरक्षाभिंत अशा प्रकारचे कामे व इस्टिमेशन आदींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल. या प्रशिक्षणामुळे सहभागींना प्रत्यक्ष कामकाजातील कौशल्य, खर्च नियंत्रण आणि तांत्रिक ज्ञान अधिक प्रभावीरित्या आत्मसात करण्यास मदत होईल.
सरकारी संस्था/विभाग/सार्वजनिक संस्था खरेदी करत आलेल्या विविध वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी ई-बाजारपेठ म्हणजेच डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल आहे, ते म्हणजेच जीईएम पोर्टल. यावर सरकारी संस्था/विभाग/सार्वजनिक संस्थांना लागणाऱ्या वस्तू, एखादा इच्छुक व्यक्ती त्याच्या व्यवसायाची नोंदणी करून त्याच्या सेवा व वस्तूंची थेट विक्री करू शकतो. हे प्लॅटफॉर्म केंद्र व राज्य सरकारातील मंत्रालये/विभाग, केंद्र व राज्याचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक संस्थांना सामान्य वापराच्या वस्तू आणि सेवा पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने खरेदी करण्यासाठी आरंभापासून अखेरपर्यंत ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध करून देते. याबाबतच मार्गदर्शन करणारे ऑनलाइन दोन आठवडे चालणारे प्रशिक्षण १० नोव्हेंबरपासून आयोजिले आहे. व्यवसाय वाढीसाठी हे उपयुक्त प्रशिक्षण आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
