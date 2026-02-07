सरकारतर्फे विनामूल्य
उद्योजकता कौशल्ये प्रशिक्षणे
पुणे, ता. ७ : खुल्या प्रवर्गातील निवडक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवती, महिला तसेच पुरुषांसाठी शासनाची संस्था महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’ची कौशल्य प्रशिक्षण संस्था ‘एसआयआयएलसी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्योजकतेवर आधारित विनामूल्य कौशल्य प्रशिक्षणे राबविण्यात येत आहेत. ही प्रशिक्षणे शासन पुरस्कृत असून या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून राज्यातील सहभागींच्या नजीकच्या शहरात आयोजित केली जाणार आहेत.
प्रशिक्षणाची वैशिष्ट्ये म्हणजे ही शासन पुरस्कृत तसेच प्रात्यक्षिकांवर आधारित प्रशिक्षणे असून प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शासनाचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच अमृत महाराष्ट्र, अमृत पेठ आणि अमृत पर्यटन पोर्टलसाठी काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. शिवाय याद्वारे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठीचे मार्गदर्शन व सहकार्य केले जाईल.
प्रशिक्षणांचे विषय
- डिजिटल पत्रकारिता व मीडिया व्यवस्थापन
- ई-कॉमर्स लघु उद्योजकता
- पर्यटन सल्लागार व्यवसाय
अर्जदाराची पात्रता...
- कोणत्याही शाखेतील पदवीधर
- वय १८ ते ४५ वर्षे
- वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत
- महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक
या सामाजिक घटकांना प्रशिक्षणांचा लाभ
ब्राह्मण, बनिया, राजपुरोहित, कम्मा, कायस्थ, अय्यंगार, नायर, नायडू, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार/येल्लम्मा, मारवाडी, ठाकूर, त्यागी, सेनगुनथर/ कैकोलार, गुजराती, जाट, सिंधी, कानबी, राजपूत, कोमटी/आर्य वैश्य, हिंदू नेपाळी, भूमिहार
