विजेत्या ‘आरसीबी’ संघाचा बजाज ऑटो करणार गौरव
९६२७६
विजेत्या ‘आरसीबी’ संघाचा
बजाज ऑटो करणार गौरव
प्रत्येक खेळाडूला ‘चेतक सी २५’ इलेक्ट्रिक स्कूटर भेट देणार
पुणे, ता. १७ : वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (आरसीबी) महिला संघाचा बजाज ऑटो लिमिटेडतर्फे अनोख्या पद्धतीने गौरव करण्यात येणार आहे. संघातील प्रत्येक खेळाडूला नवी ‘चेतक सी२५’ इलेक्ट्रिक स्कूटर भेट देण्याची कंपनीने घोषणा केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या स्पर्धेत ‘चेतक’ हा आरसीबी महिला संघाचा अधिकृत ‘राइड पार्टनर’ होता. संघाने दाखवलेली जिद्द, आत्मविश्वास आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीचा सन्मान म्हणून उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे कंपनीने सांगितले. नव्या शहरी जीवनशैलीला अनुरूप हलकी रचना आणि स्थिर डिझाइन असलेली ‘चेतक सी २५’ ही आरामदायी व विश्वासार्ह प्रवासासाठी विकसित केली आहे.
बजाज ऑटोचे मार्केटिंग अध्यक्ष सुमीत नारंग म्हणाले, ‘आरसीबी महिला क्रिकेट संघाची ऐतिहासिक कामगिरी चेतकच्या मूल्यांशी सुसंगत आहे. या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.’ आरसीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेनन म्हणाले, ‘स्पर्धेदरम्यान ‘चेतक’ने आमच्याबरोबर राहून मोलाचे योगदान दिले. मैदानावर आणि मैदानाबाहेर चाहत्यांशी आमचा संवाद अधिक दृढ केला. त्यांची विश्वासार्हता, आकर्षक रचना आणि दैनंदिन वापरातील सुलभता ही तरुण व शहरी चाहत्यांशी नाळ जोडते. त्यामुळे महिला संघाचा सन्मान ‘बजाज’च्या मूल्यसंस्कृतीचा एक भाग आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.