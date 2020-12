रत्नागिरी विभागाच्या एसटीतील 813 कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती

रत्नागिरी - एसटी महामंडळातील 50 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे रत्नागिरी एसटी विभागातील सुमारे 813 कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. राज्यातील 27 हजार कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती घ्यावी लागेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. कोरोनाचा प्रचंड फटका एसटी महामंडळाला बसला. मार्चपासून बंद पडलेली एसटी वाहतूक काही प्रमाणात जूनमध्ये सुरू झाली. अजूनही पूर्णांशाने वाहतूक सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी युक्ती केली जात आहे. अनेक महिने वेळेवर पगार मिळत नव्हता. यात कर्मचारी भरडला गेला. आता निवृत्तीच्या निर्णयामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवर संक्रांत आली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 30 जूनपर्यंत वयाची पन्नाशी झालेली असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्त केले जाणार आहे. काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 3 महिन्यांचे वेतन दिले जाणार आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्त्याचा यात समावेश आहे. नियमित सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ नियमानुसार दिले जातील व मोफत कौटुंबिक पासची योजनाही लागू राहणार आहे. रत्नागिरी विभागात एसटीचे प्रशासकीय 156, चालक 215, यांत्रिक 175 आणि वाहक 229 निवृत्त होणार आहेत. तसेच जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत 50 वर्षे पूर्ण करणारे 38 कर्मचारी आहेत. महामंडळाचे परिपत्रक आता आता रत्नागिरी विभागातील प्रत्येक आगार व्यवस्थापकांकडे पोहोचले आहे. त्यामुळे प्रत्येक आगारातील कर्मचाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. रत्नागिरी विभागीय कार्यालयाकडून 10 डिसेंबरपासून परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाहीला सुरवात झाली आहे. सेवानिवृत्ती घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर रत्नागिरी विभागीय स्तरावर छाननी होऊन त्याचा अहवाल महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात पाठवण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत या माहितीचे संकलन केले जाणार असून त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. काहीजणांच्या नकाराची शक्‍यता

स्वेच्छानिवृत्तीच्या पहिल्या टप्प्यात 775 अधिकारी आणि कर्मचारी पात्र ठरले आहेत तसेच जुलै ते डिसेंबरपर्यंत वयाची 50 वर्षे पूर्ण करणारे 38 कर्मचारी म्हणजे एकूण 813 कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती घ्यावी लागेल असा अंदाज आहे. परंतु अनेकांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे काहीजण स्वेच्छानिवृत्ती नाकारू शकतात.



