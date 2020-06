काही सुखद ! लॉकडाऊनमध्ये सामान्यांच्या हाताला काम 

राजापूर ( रत्नागिरी ) - कोरोनाच्या अनुषंगाने जारी केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये उद्योग व्यवसाय ठप्प राहिल्याने सर्वसामान्यांसह साऱ्यांचीच आर्थिक कोंडी झाली. आर्थिकदृष्ट्या असलेल्या या कठीण काळात सर्वसामान्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने लोकांना रोजगाराचा हात दिला. गेल्या दोन महिन्यामध्ये तालुक्‍यात या योजनेची पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सागर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभावी अंमलबजावणी होताना विविध प्रकारची 446 कामे झाली. त्यातून 6526 दिवसांची मनुष्यदिन निर्मिती होवून सुमारे 15 लाख 70 हजार रुपयांचा खर्च झाला. बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, त्यातून त्यांचे अर्थाजन व्हावे यादृष्टीने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गंत मंजूरीसाठी नोंदणी करून जॉबकार्ड घेणाऱ्या व्यक्तीला नियमित रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट आहे. "मागेल त्याच्या हाताला काम' हे ब्रीदवाक्‍य घेवून ही योजना राबविली जाते. गटविकास अधिकारी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्‍यामध्ये पंचायत समितीतर्गंत ग्रामपंचायत, कृषी विभाग यांच्यामार्फत ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांसह कृषी अधिकारी सुशांत एकल, विस्तार अधिकारी प्रभाकर आपटे, सुहास पंडीत, सुर्वे यांच्यासह अनय प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह साऱ्यांचीच आर्थिक कोंडी झाली. हाताला काम नसल्याने दैनंदीन खर्चासाठी लागणारे पैसे आणायचे कुठून आणि जगायचे कसा असा प्रश्‍न साऱ्यांसमोर आ वासून उभा ठाकला होता. सर्वसामान्यांची ही आर्थिक कोंडी फोडण्याच्या उद्देशाने शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत कामे करण्यास मंजूरी दिली होती. त्यातून लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तालुक्‍यात फळबाग लागवड, विहीर, नॅडेप गांडूळ खत, कंपोष्ट खत, शोषखड्डे खोदणे आदी विविध प्रकारची सुमारे 446 कामे करण्यात आली. त्यामुळे 6526 दिवसांची मनुष्यदिन निर्मिती झाली आणि 15 लाख 70 हजार 106 रूपये खर्चही झाले. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये रोजगारा अभावी आर्थिक कोंडी झालेली असताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेने ग्रामीण भागातील लोकांना हात देताना उपलब्ध करून दिलेला रोजगार दिलासा देणारा आहे. दृष्टीक्षेपात

एकूण कामे - 446

मनुष्यदिन निर्मिती - 6526

खर्च - 15 लाख 70 हजार 106

