रत्नागिरीत वीज महानिर्मिती कंपनीतील कामगार राज्यभर करणार आंदोलन

चिपळूण (रत्नागिरी) : महानिर्मिती कंपनीने कोणतेही कारण न देता राज्यातील दहा हजार कामगारांचे वेतन थकवले आहे. त्यामुळे वीज महानिर्मिती कंपनीतील कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. आठ दिवसात वेतन दिले गेले नाही तर राज्यभर आंदोलन करू असा इशारा विद्युत क्षेत्र कामगार युनियनचे पोफळी येथील केंद्रीय कोषाध्यक्ष संतोष घाडगे यांनी दिला आहे

. ते म्हणाले, भारतात एन.टी.पी सीनंतर वीजनिर्मिती क्षेत्रात कार्यरत असणारी सर्वांत मोठी कंपनी म्हणून महानिर्मितीचं नावलौकिक आहे. पोफळी परिसरात महानिर्मिती कंपनीचे 500 60 हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. जगभरात गेल्या वर्षाभरापासून कोरोनाने हाहाकार माजविला. अनेक देशांना टाळेबंदी करावी लागली. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील जनतेला घरात सहजपणे वेळ घालविता यावा यासाठी महानिर्मितीने सातत्याने वीजपुरवठा अखंड ठेवला. मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्यासह अनेकांनी महानिर्मितीच्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे कौतुक केले. या कौतुकाने भारावलेले अधिकारी व कर्मचारी आणखी जोशाने महानिर्मितीच्या सेवेसाठी सजग झालेत. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हैदोस घातलेला असताना महानिर्मितीने इतिहासातील वीजनिर्मितीचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठून महाराष्ट्राची सेवा चालविली आहे. मात्र आज ही सेवा करताना अधिकारी व कर्मचारी यांना अभिमान वाटत असला तरी इतिहासात पहिल्यादाच महानिर्मिती कंपनीतील कर्मचारी यांना वेळेवर पगार मिळत नाही ही व्यवस्थापणासाठी लाजीरवाणी बाब आहे. महानिर्मिती कंपणी आपल्या क्षमतेपेक्षा फक्त ७०% मनुष्यबळावर काम करत आहे. त्यातही महानिर्मिती प्रत्येक वीजनिर्मिती केंद्रात कोरोनाबाधितांची संख्याही खूप आहे. त्यामुळे उरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिशय ताण येत आहे. तरीही वीजनिर्मितीचा उच्चांक हे कर्मचारी करत आहेत. महाराष्ट्राला उजेडात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना ह्या कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य मात्र पगाराविना अंधारात गेल्याचे दिसत आहे. महानिर्मितीच्या सिस्टर कंपन्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महापारेषण व महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळाला आहे. तसेच अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत वीजेसारखी अत्यावश्यक सेवा पुरवताना महानिर्मितीच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस युद्ध पातळीवर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र तिथेही या कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि स्वतःचा जीव धोक्यात घालून महाराष्ट्राला उजेडात ठेवण्याचे काम पाडावे लागत आहे. महानिर्मिती महापारेषण आणि वितरण या तीनही कंपन्यां एकाच सुत्रधारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली काम करीत असताना एकाच कंपनी चे पगार का करण्यात आले नाही. याबद्दल अनेक चर्चा आहेत, कुणाला हाय लाइट करून बदनाम तर करायचे नाही ना, कर्मचारी यांच्या खात्यावर पैसे जमा न करता त्याचे पगारातून होणारी कपात मात्र 31 मार्चलाच त्या त्या विभागात जमा केली आहे. म्हणजे पाणी कुठतरी मुरत आहे? काय वरिष्ठांना कल्पना नाही असे समजायचे का? कारण होणाऱ्या विलंबाने पगार झाल्यास तेवढे दिवस ती रक्कम कोणी वापरली त्याचा काय फायदा झाला की अशा अनेक चर्चा सुरू असल्याचे घाडगे यांनी सांगितले. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Workers of Ratnagiri Power Generation Company will stage agitation all over the state kokan electricity marathi news