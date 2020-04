धनगर समाजबांधवांसाठी येडगे बुंधूंची दुबईतून मदत 

राजापूर ( रत्नागिरी ) - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचे हाल झालेले असताना तालुक्‍यातील धनगर समाजबांधवांच्या मदतीसाठी थेट दुबईतून मदतीचा हात पुढे आला आहे. नोकरीनिमित्ताने दुबईमध्ये असलेले तालुक्‍यातील तिठवलीचे सुपुत्र विजय येडगे आणि त्यांचे बंधू संजय येडगे यांनी श्रीमान योगी सेवा परिवाराच्या वतीने विविध गावांमध्ये असलेल्या धनगर ज्ञातीतील सुमारे 55 कुटंबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंसह भाजीपाला उपलब्ध करून दिला आहे. रत्नागिरी जिल्हा धनगर समाज संस्थेने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत येडगे बंधूनी ही मदत केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या लॉकडाऊन आणि संचारबंदीचा फटका गावागावांमध्ये जंगल परिसरामध्ये विखुरलेल्या स्थितीमध्ये असलेल्या धनगर ज्ञातीबांधवांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. वीज, पाणी आणि सुस्थितीत रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या धनगरवाड्यांना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या धनगर ज्ञातीबांधवांना जीवनावश्‍यक वस्तूंसह अन्य वस्तू उपलब्ध करून देण्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींसह दात्यांनी पुढे यावे, असे आवाहन रत्नागिरी जिल्हा धनगर समाज संघटनेने केले होते. त्यांच्या या आवाहनाची दखल घेऊन दुबई येथील येडगे बंधूंनी दुबई येथील श्रीमान योगी सेवा परिवाराच्यावतीने 55 कुटुंबांना मदत केली आहे. त्यांनी यासाठी आवश्‍यक रक्कम पाठवली. त्यातून साहित्य खरेदी करून तालुक्‍यातील पेंडखळे शिंदेवाडी, खिणगिनी धनगरवाडी, खिणगिणी झोरेवाडी, धोपेश्वर तिठवली, आंब्याचे पाणी आदी भागातील धनगर ज्ञातीबांधवांना देण्यात आले. धनगर समाज संघटनेचे राजापूर तालुकाध्यक्ष प्रकाश झोरे, युवक जिल्हाध्यक्ष वैभव कोकरे, दत्ताराम वरक, लक्ष्मण वरक, साईनाथ कोकरे, युवक तालुका अध्यक्ष विजय जांगळे, खिणगिनी युवा सेना शाखा अधिकारी कौस्तुभ वालम, नवदीप वालम, किरण वालम आदींनी त्याचे वितरण केले.



