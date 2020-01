मोती तलावात त्याने संपविले जीवन...

सावंतवाडी (रत्नागिरी) - येथील उपजिल्हा रुग्णालय समोरील मोती तलावात तरुणाने आत्महत्या केल्याचा प्रकार आज दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास घडला. सायंकाळी उशिरापर्यत पाण्यात शोध घेऊनही मृतदेह आढळून न आल्याने आत्महत्या केलेल्याचे नाव समजू शकले नाही. काठावरुन तलावात घेतली उडी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास एक व्यक्ती उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील तलावाच्या काठी आत्महत्या केलेल्या तरुणाने आपल्या ताब्यातील दुचाकी उभी करून काठावरुन तलावात उडी घेतली; मात्र तलावात काठावरच्या भागात पाण्याची पातळी खोल नसल्याने तो तरुण चालत खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला हा प्रकार रस्त्यावरुन जाणाऱ्या काहींनी पाहीला. यानंतर घटनास्थळी एकच गर्दी झाली. सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार प्रसाद कदम व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले. पालिका कर्मचाऱ्यांनी बोटीच्या सहाय्याने तलावात मध्यभागी जाऊन मृतदेहाची शोधाशोध केली; मात्र हा प्रयत्न असफल ठरला. तहसिलदार राजाराम म्हात्रे यांनी सांगेली येथील बाबल अल्मेडा टीमला घटनास्थळी पाचारण केले. या टीमने पाण्यात उतरुन मृतदेहाची शोधाशोध हाती घेतली. त्यांनी तब्बल तासभर पाण्यात शोध घेतला; मात्र पाणी गढूळ असल्याने व दलदल जास्त असल्याने त्याचा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला. अखेर काळोख पडल्याने ही शोधमोहीम आटोपती घेण्यात आली. पाहा - तिलारीत सापडले हे दुर्मिळ कासव 'तो' बेपत्ता, ठेकेदार असल्याचा संशय मृतदेह सापडला नसल्याने संबंधित कोण आहे हे स्पष्ट झाले नव्हते; मात्र घटनास्थळावर उभी असलेली दुचाकी आणि चपलांचा जोड पाहता संबंधित विजेच्या कामाशी संबंधित ठेकेदार असल्याचा संशय होता. शोध मोहीम पुर्ण झाल्यानंतरच याबाबत अधिक सांगता येईल, असे पोलिसांनी सांगितले. बघ्यांची गर्दी घटना घडल्यानंतर काही वेळातच शोध मोहीम घेण्यात आली. यानंतर घटनास्थळी बघ्याची गर्दी झाली. तळ्याचा काठ गर्दीने फुलून गेला होता.





Web Title: The young man committed suicide by jumping in moti lake savantwadi news