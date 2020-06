गोव्यात गेले अन् अडकले़; तरुणांनी मांडली व्यथा 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - गोवा सरकारने कोविड टेस्टसाठी दोन हजार रुपये भरून जिल्ह्यातील युवक-युवतींना गोव्यात प्रवेश दिला खरा; मात्र कोविड टेस्ट करुनही तो निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट संबधितांना पंधरा दिवस उलटले तरी मिळत नसल्याने अनेक युवक-युवतींना अद्यापही नोकरीवाचून वंचित राहावे लागले आहे. गोवा प्रशासनाकडूनही याबाबत काहीच हालचाली होत नसल्याने एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील गोव्यात कामाला असलेल्या युवक-युवतींच्या नोकरी संदर्भातील समस्यांबाबत "सकाळ'ने वाचा फोडताना त्यांचा नोकरीचा आणि गोव्यात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग खुला केला होता. मात्र कोविड टेस्ट करूनही पंधरा दिवस उलटले तरी त्यांचा अहवाल अद्यापही न आल्याने अनेकांना कामावर घेण्यात कंपनीकडून नकार दिला जात आहे. घर मालकांकडूनही रूमवर प्रवेश दिला जात नसल्याने अनेकांचा राहण्याचा प्रश्‍नही उद्‌भवला आहे. गेले पंधरा दिवस याच परिस्थितीत गोव्यात अनेक युवक-युवती या अडचणीचा सामना करत आहेत. मडगाव-वेर्णा येथील एमआयडीसी परिसरात कंपनीत कामाला असलेल्या काही सावंतवाडी व वेंगुर्ले तालुक्‍यातील युवकांनी या संदर्भात "सकाळ'शी संवाद साधत अडचणी व्यक्त केल्या. यासंदर्भात मडगावचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात धाव घेत रिपोर्ट संदर्भात विचारणा केली; मात्र त्यांनी साध्या कागदावर आम्हाला रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याचे लिहून दिले; मात्र कोणत्याही सही व शिक्का त्यावर मारला नाही. या संदर्भातही त्यांना विचारणा केली असता, आम्ही या व्यतिरिक्त अन्य काहीही तुम्हाला देऊ शकत नाही असे उत्तर दिले. त्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणावरुन परत आलो. सद्यस्थितीत काहीजण मित्राच्या रूमवर थांबलो आहोत. आमच्या काही मित्रांनी म्हापसा आजीलो हॉस्पिटलमध्ये टेस्ट केली होती. त्यांच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडला आहे. ये-जा करणाऱ्यांची निराशाच...

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात गोव्यामधून जिल्ह्यात दररोज ये-जा करणाऱ्यांबाबत विचार केला जाईल, असे गोवा शासनाकडून सांगितले होते. माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर तसेच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनीही यासंदर्भात सूतोवाच केले होते; मात्र अद्यापपर्यंत या संदर्भात काहीच निर्णय न झाल्याने ये-जा करणाऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. "" माझे नातेवाईक जूनच्या एक तारीखेला गोव्यामध्ये नोकरीसाठी गेले. त्यांनी मडगाव सरकारी रुग्णालयांमध्ये कोविड टेस्ट केली; मात्र अद्यापपर्यंत त्यांचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यात कंपनीकडून नकार देण्यात आला. तसेच घर मालकाने रूमवर राहण्यास मज्जाव केला. परिणामतः मित्राच्या रूमवर त्याला राहावे लागत आहे.''

- संदेश देऊलकर, आरोस, (ता. सावंतवाडी)

