INDvsNZ : न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी पृथ्वी फिट (व्हिडिओ)

मुंबई : भारताचा युवा सलामीवीर पृथ्वी शॉ दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला आहे. त्यामुळे आता तो न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी भारत अ संघात दाखल होईल. रणजी करंडक स्पर्धेत कर्नाटकविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये जाऊन त्याने तंदुरु्स्तीवर भर दिला.

त्याने नेटमध्ये सरावालाही सुरवात केली आहे. त्याने स्वत: त्याच्या सरावाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. भारतीय संघाच्या न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी भारत अ संघ तीन एकदिवसीय सामने आणि दोन चार दिवांचे सामने खेळणार आहे.

My favourite sound. The sound when the ball hits the middle of my bat. Superb net sessions going on. pic.twitter.com/Iw8bUJXE4N

— Prithvi Shaw (@PrithviShaw) January 14, 2020