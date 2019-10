महिला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये मितालीचंच 'राज'

महिला क्रिकेट म्हटलं की पहिलं नाव समोर येतं ते म्हणजे महिला एकदिवसीय आणि कसोटी क्रिकेट संघाची कर्णधार मिताली राज हिचं. आता मितालीच्या नावावर एका खास विक्रमाची नोंद झालीये. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये मितालीने आपल्या कारकिर्दीची तब्बल 20 वर्ष पूर्ण केली आहेत.

Mithali Raj becomes the first woman to have an ODI career for over 20 years.

Longest ODI careers: (Men/Women)

22y 91d - Tendulkar (Dec 89 - Mar 12)

21y 184d - Jayasuriya (Dec 89 - Jun 11)

20y 272d - Miandad (Jun 75 - Mar 96)

20y 105d* - MITHALI (Jun 1999 - Present) pic.twitter.com/p6E5bfB8zI

