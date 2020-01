भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या ट्‌वेंटी20 सामन्यात भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय ट्‌वेंटी20 क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून सर्वांत जलद एक हजार धावा करण्याचा विक्रम केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वांत जलद एक हजार धावा

- केवळ 30 डावांत केल्या एक हजार धावा

- एक हजार धावा करणारा कोहली फक्त दुसरा भारतीय

- यापूर्वी धोनीच्या 1112 धावा

- विराटच्या आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक (2663) धावा

- रोहित शर्माला (2633) टाकले मागे

