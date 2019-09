दक्षिण आफ्रिकेला भारताची खास मदत, जर्सीवर झळकणार 'ही' भारतीय कंपनी 

मोहाली : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरु असलेल्या ट्वेंटी20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात आफ्रिकेचा संघ एका वेगळ्या जर्सीत मैदानात उतरणार आहे आणि याचे कारणही तसेच आहे. आफ्रिकेच्या या जर्सीवर एक भारतीय कंपनी झळकणार आहे.

भारताचा युवा खेळाडू अडकला मॅचफिक्‍सिंगच्या भोवऱ्यात

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. धर्मशाला मैदानावर होणारा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने आता सर्वांचे लक्ष मोहालीमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या ट्वेंटी20 सामन्यावर आहे. 18 सप्टेंबरला भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा ट्वेंटी20 सामना होणार आहे. या सामन्यासाठी अमूल आफ्रिकेला स्पॉन्सर करणार आहे.

#CSAnews CSA and Amul join forces for Proteas tour of India https://t.co/oFHypWMAR9 pic.twitter.com/3FqTASyHRK

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) September 16, 2019