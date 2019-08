'त्या' दोघींचे झालेले लग्न अन् आता एकीला होणार बाळ

व्हाईट फर्न्सची कर्णधार एमी सॅटर्थवेट हिने पहिल्या बाळाच्या जन्मासाठी क्रिकेटमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अष्टपैलू फर्न्स आणि ली ताहुहू यां दोघी आपल्या पहिल्या बाळाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाल्या आहेत.

न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने तिला रजाही मान्य केली आहे. तसेच तिच्या पुनरागमनाबद्दल बोलताना न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्ड म्हणाले, ''योग्य वेळी आली की ती पुनरागमन करेल.''

Lea and I are thrilled to share that I am expecting our first child early in the new year. Words cannot describe how excited we are about this new chapter #babysatterhuhu #jan2020 pic.twitter.com/UwRXJ3YMJx

— Amy Satterthwaite (@AmySatterthwait) August 20, 2019