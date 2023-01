By

भारतीय क्रिकेट संघात सध्या लग्नाची धुम पाहायला मिळत आहे. के एल राहुल नंतर आता अक्षर पटेलही लग्नाच्या बंधनात अडकला आहे. त्याने मेहा पटेलसोबत सात फेरे घेतले आहेत. दरम्यान, त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. (Axar Patel Marriage Meha Patel )

अक्षरने त्यांच्या लग्नाचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर केले नसले तरी ट्विटरवरील अनेक चाहत्यांनी फोटो व्हिडीओ शेअर केले आहेत. लग्नाच्या फोटोसोबत त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाचादेखील फोटो व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यामध्ये अक्षर मेहासोबत रोमॅन्टीक डान्स करताना दिसत आहे.

अक्षरच्या लग्नानंतर त्याच्या संगीत आणि वरातीचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. अक्षरच्या लग्नात सहकारी खेळाडू जयदेव उनादकटदेखील उपस्थित होता. त्याने अक्षरसोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. अक्षरच्या लग्नाचा फोटो शेअर करताना त्याने Welcome To The Club अशी कॅप्शन दिली आहे.