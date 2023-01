Axar Patel Wedding : बेस्ट फ्रेंडशी लग्न केले अन्.... अक्षर पटेलची लग्नानंतरची पहिली पोस्ट व्हायरल

By

Axar Patel Wedding Photo : भारतीय क्रिकेट संघातील दोन क्रिकेटपटूंनी या आठवड्यात लग्नगाठ बांधली. माध्यामांध्ये केएल राहुल आणि अभिनेत्री अथिया शेट्टी यांच्या विवाहाची जोरदार चर्चा झाली. त्याबाबतचे फोटो देखील चांगलेच व्हायरल झाले. अथिया ही सुनिल शेट्टीची मुलगी असल्याने आणि राहुल हा टीम इंडियातील स्टार खेळाडू असल्याने सर्वांचे लक्ष याच लग्नाकडे होते. मात्र याचदरम्यान, टीम इंडियातला अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेलने देखील लग्नगाठ बांधली.

हेही वाचा: David Warner : वॉर्नरलाही चढला 'पठाण'चा फिव्हर; Video शेअर करत म्हणतो कोणता चित्रपट आहे?

अक्षर पटेलने आपली जुनी मैत्रिण मेहा पटेलशी लग्न केले. या दोघांच्या लग्नाचे देखील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. विशेष म्हणजे लग्नानंतर अक्षर पटेलने केलेली पहिली पोस्ट देखील सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली असून त्याला आतापर्यंत 1 लाख 16 हजार लाईक्स मिळाले आहेत.

अक्षर पटेल आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतो की, मी माझ्या बेस्ट फ्रेंडशी लग्न केलं आणि ते आमच्या आयुष्यातील जादुई दिवस होते. मी माझ्या सर्व मित्रांचे आमि कुटुंबीयांचे आभार मानतो की त्यांनी आमचे लग्न खूप खास केले.'

हेही वाचा: Sarfaraz Ahmed Singing : सदा खुश रहो तुम... मसूदच्या लग्नात सिंगर सर्फराज! VIDEO व्हायरल

अक्षरने याआधी त्यांच्या लग्नाचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर केले नव्हते. मात्र अक्षर पटेलच्या चाहत्यांनी त्याच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले होते. लग्नाच्या फोटोसोबत त्यांच्या संगीत कार्यक्रमाचादेखील फोटो व्हायरल होताना दिसत होते. त्यामध्ये अक्षर मेहासोबत रोमॅन्टीक डान्स करताना दिसला. अक्षरच्या लग्नात संघ सहकारी जयदेव उनादकटदेखील उपस्थित होता. त्याने अक्षरसोबतचे काही फोटो शेअर केले होते. अक्षरच्या लग्नाचा फोटो शेअर करताना त्याने Welcome To The Club अशी कॅप्शन दिले.

(Sports Latest News)