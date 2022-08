Virat Kohli : 'विराट' बॅड पॅच बाबर, रूटच्या वाट्याला कधीच नाही येणार : माजी पाक खेळाडूचा दावा

Virat Kohli : पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज आकिब जावेदने जो रूट आणि बाबर आझम भारताचा अव्वल फलंदाज विराट कोहलीसारखं बॅड पॅचमधून जाणार नाही असे वक्तव्य केले आहे. जावेदच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम, इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट आणि केन विलियमसन तात्रिक दृष्ट्या मजबूत खेळाडू आहेत. दुसरीकडे विराट कोहली सध्या खराब फॉर्ममधून जात आहे. याचे कारण त्याने आपल्या फलंदाजीच्या तंत्रात बदल केला. याचा परिणाम त्याच्या फॉर्मवर पडला आहे. (Babar Azam Joe Root May Not Have Long Bad Patch Like Virat Kohli Say Pakistan Former Fast Bowler)

जावेद पाक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला की, 'क्रिकेटमध्ये दोन प्रकारचे महान क्रिकेटपटू असतात. एका खेळाडूचा बॅड पॅच बराच काळ लांबतो तर दुसरा खेळाडू जास्त दिवस बॅड पॅचमध्ये राहू शकत नाही. बाबर आझम, केन विलियमसन, जो रूट तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत खेळाडू आहेत. त्यामुळे त्यांचा बॅड पॅच जास्त दिवस राहत नाही. दुसरीकडे विराट कोहली ज्या तंत्रानुसार फलंदाजी करतो त्यामुळे त्याचे कच्चे दुवे लगेच समजतात. यामुळेच जेम्स अँडरसनने त्याला ऑफ स्टम्पच्या बाहेर चेंडू टाकत आऊट केलं आहे.'

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज पुढे म्हणाला की, 'मी गेल्या काही दिवसांपासून त्याची फलंदाजी पाहत आहे. तो ज्या प्रकारे आपले तंत्र बदलतो त्यामुळे ही समस्या येत आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी त्याला एक मोठी खेळी खेळण्याची गरज आहे. तरच तो पुनरागमन करू शकेल. तो लांबचा चेंडू न खेळण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र त्याला पुनरागमनासाठी मोठी खेळी करणे गरजेचे आहे.

भारत आणि पाकिस्तान गेल्यावर्षीच्या टी 20 वर्ल्डकपनंतर आता 28 ऑगस्टला आशिया कपमध्ये एकमेकांना भिडणार आहेत. दोन्ही देशातील चाहते या सामन्याची वाट पाहत आहेत. या सामन्यात पुन्हा एकदा सर्वांची नजर विराट कोहलीवर असणार आहे. विराट कोहलीने गेल्या तीन वर्षापासून शतक झळकावलेले नाही.