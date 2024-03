BCCI : सरकार विरोधात जाण्याचा बीसीसीआयवर दबाव नाही!

BCCI under no pressure to go against government ICC stand on playing in Pakistan for Champions Trophy Sakal

सकाळ वृत्तसेवा दुबई : पाकिस्तानात २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स क्रिकेट करंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भारताचा संघ या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानात जाणार नाही. याच पार्श्वभूमीवर आयसीसीच्या बैठकीत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात जाण्याचा दबाव बीसीसीआयवर टाकणार नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. आयसीसीच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला चांगलाच धक्का बसला असेल.आयसीसीच्या बैठकीत सहभागी झालेले माजी प्रशासक यांच्याशी पीटीआय संस्थेकडून संवाद साधला असता ते म्हणाले, आयसीसीच्या बैठकीत सदस्यांकडून आपली मते मांडता येऊ शकतील. त्यानंतर मतदानही करण्यात येऊ शकते, पण काही संलग्न मंडळांकडून पाकिस्तानात जाऊन चॅम्पियन्स करंडक खेळण्याला विरोध दर्शवला, तर आयसीसीला पर्यायी स्थळाची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आयसीसीकडून कोणत्याही देशावर दबाव टाकण्यात येऊ शकत नाही. तेथील सरकारच्या धोरणाविरोधात जाण्यास सांगण्यात येणार नाही. टेनिस संघ पाकमध्ये खेळला भारताचा टेनिस संघ या वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात डेव्हिस चषक लढत खेळण्यासाठी पाकिस्तानात गेला होता. हाच धागा पकडून आता भारताचा क्रिकेट संघही पाकिस्तानात चॅम्पियन्स करंडक खेळण्यासाठी जाऊ शकतो अशी चर्चा रंगू लागली, पण क्रिकेटचा व्याप हा टेनिसपेक्षा मोठा आहे. भारतीय क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न या वेळी निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघ पाकिस्तानात जाण्याची शक्यता कमीच आहे. अमिरातीमध्ये भारताच्या लढती होण्याची शक्यता २०२३ मध्ये पाकिस्तानात आशियाई करंडकाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी भारताच्या लढती श्रीलंकेत खेळवण्यात आल्या. चॅम्पियन्स करंडकासाठी अशाच पद्धतीचा अवलंब करण्यात येऊ शकतो. याला हायब्रिड मॉडेल असे संबोधतात. चॅम्पियन्स करंडक हा २०२५ मध्ये फेब्रुवारी - मार्च महिन्यात होणार आहे. या महिन्यांमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचे वातावरण चांगले असते. त्यामुळे भारतीय संघाच्या लढती तेथे खेळवण्यात येऊ शकतील.