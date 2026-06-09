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Bizarre Run Out: ऋतुराज गायकवाड-प्रियांश आर्य एकाच दिशेला पळाले, यष्टिरक्षकाच्या 'बूटा'मुळे झाला कांड... नेमकं काय घडलं?

Priyansh Arya bizarre run out against Sri Lanka A: भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यातील सामन्यात क्रिकेट चाहत्यांना एक अतिशय विचित्र आणि दुर्मीळ प्रसंग पाहायला मिळाला. युवा सलामीवीर प्रियांश आर्या आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड यांच्यात धाव घेताना मोठा गोंधळ उडाला. दोन्ही फलंदाज एकाच बाजूला धावत गेल्याने रनआऊटची परिस्थिती निर्माण झाली.
Priyansh Arya bizarre run out against Sri Lanka A

Priyansh Arya bizarre run out against Sri Lanka A

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Weirdest run out in India A vs Sri Lanka A match: भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यात तिरंगी मालिकेतील पहिला सामना आजपासून सुरू झाला. प्रथम फलंदाजी करताना सुरूवातीच्या धक्क्यातून भारताने डाव सावरला आहे आणि ऋतुराज गायकवाडच्या अर्धशतकाने श्रीलंकेची डोकेदुखी वाढवलेली दिसतेय. पण, याच सामन्यात एक असा प्रसंग घडला की ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. प्रियांश आर्य आणि ऋतुराज, हे मैदानावर एकत्रित फलंदाजी करत असतानाचा हा प्रसंग आहे.

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Vaibhav Suryavanshi