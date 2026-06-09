Bizarre Run Out: ऋतुराज गायकवाड-प्रियांश आर्य एकाच दिशेला पळाले, यष्टिरक्षकाच्या 'बूटा'मुळे झाला कांड... नेमकं काय घडलं?

Weirdest run out in India A vs Sri Lanka A match: भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यात तिरंगी मालिकेतील पहिला सामना आजपासून सुरू झाला. प्रथम फलंदाजी करताना सुरूवातीच्या धक्क्यातून भारताने डाव सावरला आहे आणि ऋतुराज गायकवाडच्या अर्धशतकाने श्रीलंकेची डोकेदुखी वाढवलेली दिसतेय. पण, याच सामन्यात एक असा प्रसंग घडला की ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. प्रियांश आर्य आणि ऋतुराज, हे मैदानावर एकत्रित फलंदाजी करत असतानाचा हा प्रसंग आहे..भारतीय संघाचा कर्णधार तिलक वर्मा याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रभसिमरन सिंग व वैभव सूर्यवंशी यांना डावाची अपेक्षित सुरूवात करता आली नाही. आयपीएल २०२६ गाजवणाऱ्या वैभवची फटकेबाजी पाहण्यासाठी सारे उत्सुक होते, परंतु तो चौथ्या षटकात मोहमद शिराजच्या गोलंदाजीवर मिड ऑफला झेलबाद होऊन अवघ्या १४ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर प्रभसिमरननही २ धावांवर करुणारत्नेच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. .दोन्ही सलामीवीर १६ धावांवर माघारी परतले असताना, ऋतुराज व प्रियांश यांनी डाव सावरला. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ५३ धावांची भागीदारी करताना भारताला पुनरागमन मिळवून दिले. पण, १३व्या षटकात या दोघांमधील ताळमेळ चुकले. ऋतुराज आणि प्रियांश या दोघांनाही दोन धाव घ्यायच्या होत्या आणि दोघं पळालेही. पण, प्रियांशने काही पावलं पुढे जाताच ऋतुला माघारी जाण्यास सांगितले. तोपर्यंत ऋतुराजने निम्मी खेळपट्टी पार केली होती आणि तो यष्टिरक्षकाच्या दिशेने पळत राहिला..IND vs AFG : हार्दिक पांड्याचा फिटनेस रिपोर्ट आला समोर... वन डे मालिकेत खेळणार की नाही? रोहित शर्माचं काय?.प्रियांशही माघारी त्याच दिशेने परतला, तोपर्यंत फर्नांडोने चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेने फेकला. डिकवेला चेंडू टिपण्यासाठी यष्टींच्या समोर आला आणि तिथेच घोळ झाला. त्याच्या बूटामुळे प्रियांशची बॅट क्रिजवर पोहचू शकली नाही आणि ऋतुराजने क्रिज पार केली. त्यामुळे प्रियांशला ( ३२) रन आऊट होऊन माघारी परतावे लागले. .प्रियांशच्या विकेटनंतर ऋतुराज व तिलक या जोडीने मैदान गाजवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा ऋतुराज ८३, तर तिलक ४२ धावांवर खेळत होते आणि भारताच्या ३८.४ षटकांत ३ बाद १८३ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.