Rohit Sharma ने जिंकला आणखी एक पुरस्कार; गौतम गंभीरचं RO-KO बद्दल मोठं विधान, म्हणाला...

भारतीय संघाने तिसऱ्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवून मालिकेचा शेवट गोड केला. ऑस्ट्रेलियाच्या २३७ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग भारताने ३८.३ षटकांत फक्त १ विकेट गमावून केला.रोहित शर्माने नाबाद १२१ धावांची खेळी करून चाहत्यांना खूश केले, तर विराट कोहलीच्या नाबाद ७४ धावांनीही स्टेडियम दणाणून सोडले. या दोन सीनियर्स खेळाडूंना गवसलेला सूर भारतीय चाहत्यांना सुखावणारा ठरला. ही दोघंही २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्यासाठी सज्ज आहेत, परंतु फॉर्म व वय त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करतोय. पण, तिसऱ्या सामन्यातून या दोघांनी याचेही उत्तर दिले आहे..या मालिकेत रोहितने १०१ च्या सरासरीने सर्वाधिक २०२ धावा केल्या आणि त्याला मालिकावीर या पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले. या सामन्यानंतर रोहित म्हणाला, ऑस्ट्रेलियामध्ये तुम्हाला कठीण परिस्थिती आणि दर्जेदार गोलंदाजांचा सामना करावा लागतो. ही मालिका जिंकू शकलो नसलो तरीही बरेच सकारात्मक अनुभव मिळाले आहेत. हा तरुण संघ आहे आणि त्यांच्यासाठी बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. जेव्हा मी संघात आलो तेव्हा मला वरिष्ठांनी आम्हाला कशी मदत केली, हे आठवतेय. आता आम्ही त्या भूमिकेत आहोत..तो पुढे म्हणाला, ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळणे कधीही सोपे नव्हते. आम्हाला आमचे अनुभव शेअर करावे लागतील, युवा खेळाडूंना खेळाचे नियोजन तयार करण्यास मदत करावी लागेल. मला ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळायला आवडते. एससीजीमध्ये माझी चांगली आठवण आहे..या सामन्यानंतर रोहितला आणखी एका पुरस्काराने गौरविण्यात आले. बीसीसीआयच्या ड्रेसिंग रुममध्ये रोहितला IMPACT PLAYER OF THE SERIES हा पुरस्कार दिला गेला. यावेळी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर म्हणाला, विराट कोहली आणि रोहित शर्माची भागीदारी अप्रतिम होती, अतिशय परिपूर्ण आणि संयमी खेळी होती. रोहितने पुन्हा एकदा जबरदस्त शतक झळकावलं, याचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याने सामना संपवला. विराटनेही तितकंच उत्कृष्ट योगदान दिलं..विराट, रोहित पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार?भारताला आगामी काळात दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, इंग्लंड, बांगलादेश, वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्ध तीन-तीन वन डे सामन्यांच्या मालिका खेळायच्या आहेत. रोहित आणि विराट हे दोघे सीनियर खेळाडू दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या निळ्या जर्सीत दिसणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना ३० नोव्हेंबरला रांची येथे होईल, त्यानंतर रायपूर ( ३ डिसेंबर) व विशाखापट्टणम ( ६ डिसेंबर) अशा लढती होतील..