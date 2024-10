क्रिकेट

IND vs NZ Pune Test: बुमरँग! भारत आपल्याच फिरकीच्या जाळ्यात All Out झाला ; मिचेल सँटनरच्या ७ विकेट्सने सारेच गांगरले

Mitchell Santner wickets 7 haul : भारताविरुद्ध न्यूझीलंडने पुणे कसोटीत १०३ धावांनी आघाडी मिळवण्यात यश मिळवलं आहे. मिचेल सँटेनरने ७ विकेट्स घेत महत्त्वाचे योगदान दिले.