क्रिकेट

Out or not out? चिडके कुठचे! ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजाला नाबाद दिल्याने भारतीय खेळाडूंना धक्का, Video Viral

India A vs Australia A : भारताच्या प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद आणि मुकेश कुमार या तीन जलदगती गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाचे मैदान गाजवले.