क्रिकेट

WTC Points Table: टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाकडून हिसकावला 'नंबर वन'चा मुकूट; पर्थमधील विजयानंतर कसे आहे फायनलचे समीकरण?

WTC Points Table After India win against Australia in Perth: भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला पर्थ कसोटीत पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे भारताने WTC 2023-25 स्पर्धेच्या पाँइंट्स टेबलमध्ये पुन्हा अव्वल क्रमांक मिळवला. आता पुढील समीकरण कसे आहे, जाणून घ्या.