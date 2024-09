क्रिकेट

IND vs BAN 1st Test Live Streaming: भारत-बांगलादेश पहिली कसोटी 'फ्री' मध्ये पाहा; किती वाजता, कोणत्या चॅनेलवर अन् ॲपवर दिसणार?

Where to watch India vs Bangladesh 1st Test : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील भारताचा कसोटी हंगाम आजपासून सुरू होत आहे. त्यांना घरच्या मैदानावर बांगलादेशचा सामना करायचा आहे. पण, ही मॅच कुठे पाहता येणार? वेळ काय? थेट प्रक्षेपण कोणत्या चॅनेलवर? हे सर्व जाणून घ्या..