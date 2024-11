India vs New Zealand 3rd Test 1st Day: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या तिसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस संपला असून पहिल्याच दिवशी १४ विकेट्स गेल्या.

IND vs NZ, 3rd Test: 14 wickets! रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचा पुन्हा अपयशाचा पाढा; Ravindra Jadeja ची मेहनत जातेय वाया